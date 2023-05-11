صنع في مصر.. رانيا سالم: حلمي غزو الأسواق العالمية بمنتجات يدوية

قالت رانيا سالم، مصممة الشنط والديكورات الخشبية، إنها تستخدم المواد التي تكون متوفرة أكثر وبجودة عالية، حيث إنه كلما زادت الجودة، كلما تم استخراج منتجات أفضل.

وأضافت مصممة الشنط والديكورات الخشبية، خلال حوارها ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية هند النعساني، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي: "بجيب معظم الأدوات بتاعتي من مصر.. ومش بجيب حاجة من برا".

وأوضحت مصممة الشنط والديكورات الخشبية: "أحلم أن يكون البراند بتاعي براند مصريا يغزو العالم، وكل من يراه يكون له هوية مصرية، وتكون صنع فى مصر".