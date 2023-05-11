برلماني: زيادة أجور الموظفين يؤكد دعم الدولة للفئات المستحقة للحماية الاجتماعية

أيد إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إعلان الدكتور محمد معيط وزير المالية زيادة كافة الأجور بالموازنة العامة الجديدة للدولة لكافة الدرجات الوظيفية.

زيادة كافة الأجور فى الموازنة الجديدة

واكد “نظير” لـ"صدى البلد"، أن زيادة كافة الأجور فى الموازنة الجديدة يؤكد دعم القيادة السياسية للموظفين باعتبارهم من الفئات المستحقة للمساندة والحماية الاجتماعية وذلك تزامنا مع وجود حالة من التحديات العالمية والازمة الاقتصادية العالمية.

وأشار عضو مجلس النواب، الى أن تدبير مليار جنيه لصالح ترقيات موظفي الدولة تؤكد مدي حرص الحكومة علي منح الموظفين كافة مستحقاتهم القانونية دون أي تأخيرات، معقبا " في ظل الأزمات التي تواجهها الدولة كانت ومازالت حريصة علي عدم الإخلال بأي حق من حقوق المواطنين و حمايته من أي ضرر قد ينشأ نتيجة هذه التحديات".

ولفت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلي أن خطوة رفع الحد الأدني للأجور لموظفي الدولة تأتي ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لرفع مستوي معيشة المواطنين خاصة فئة الموظفين، قائلا " رفع الراتب مع صرف العلاوات والحوافز داعم بشكل جيد لتلبية الاحتياجات الإستهلاكية"،وهذا ما يوضح مراعاة الحكومة للبعد الإجتماعي للمواطنين بإستمرار.

زيادة كافة الأجور بالموازنة العامة الجديدة

وتجدر الإشارة الى أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أعلن زيادة كافة الأجور بالموازنة العامة الجديدة للدولة لكافة الدرجات الوظيفية والحد الأدنى بالموازنة بالسنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ منها زيادة بن الأجور من ٤١٠ العام المالي الحالي إلى ٤٧٠ مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة وزيادة ال٣٠٠ جنيه الجديدة في نوفمبر الماضي بتكلفة للموازنة ٨ مليارات جنيه.