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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: قرار زيادة الأجور بالموازنة الجديدة يخفف الأعباء عن المواطنين

زيادة الاجور
زيادة الاجور

قالت رحاب موسي عضو مجلس النواب، إن زيادة الأجور للموظفين بالموازنة الجديدة يؤكد حرص القيادة السياسية على رفع الأعباء عن المواطنين البسطاء في ظل الظروف العالمية الراهنة وتعد بمثابة طوق نجاة في ظل الأزمات الدولية.

 

تخفف الاعباء المعيشية على المواطنين 

واكدت “موسى” لـ"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى اتخذ خلال الاونة الاخيرة حزمة من القرارات التى تخفف الاعباء المعيشية على المواطنين وكان أبرزها زيادة الأجور، لافتة الى أن  الرئيس دائما يشغله المواطن المصري كي يحيا حياة كريمة وظهر ذلك واضحا من خلال المبادرات الرئاسية المتعددة والقرارات المرتبطة بتحسين الأجور.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة المصرية في كافة ربوع الوطن تضحد كافة الأكاذيب والشائعات التي ترددها الجماعة الإرهابية وأعداء الوطن.

كما وجهت النائبة رحاب موسى الشكر للقيادة السياسية  والرئيس عبد الفتاح السيسي لما يبذله من جهد كبير من أجل أمن واستقرار المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم .

زيادة كافة الأجور بالموازنة العامة الجديدة

وتجدر الإشارة الى أن الدكتور محمد معيط  وزير المالية أعلن  زيادة كافة الأجور بالموازنة العامة الجديدة للدولة لكافة الدرجات  الوظيفية والحد الأدنى بالموازنة بالسنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ منها زيادة بن الأجور من ٤١٠  العام المالي الحالي إلى  ٤٧٠ مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة وزيادة ال٣٠٠ جنيه الجديدة في نوفمبر  الماضي بتكلفة للموازنة ٨ مليارات جنيه.

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