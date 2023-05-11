زعيم المعارضة الإسرائيلية والمستشار الأمريكي يطالبان بوقف التصعيد ضد غزة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم الخميس أن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان طالبا بوقف العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.

ووفقاً لقناة كان العبرية، قال لابيد: "إن العملية العسكرية في غزة حققت نتائج جيدة لكن لا فائدة من إطالتها ويجب وقفها الآن".

وبحسب القناة فإن مستشار الأمن القومي الأمريكي طلب من نظيره الإسرائيلي العمل على وقف التصعيد مع غزة.

وفي سياق منفصل أفاد موقع "والاه" العبري، أن الولايات المتحدة منعت مبادرة صينية لنشر بيان لمجلس الأمن بشأن التصعيد في غزة.