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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير المالية يشكر كل من ساهم بإيجابية في الإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي

صدى البلد

   وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية الشكر لكل من ساهم بإيجابية في الإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي من سداد مستحقات الدولة عن طريق الخط الساخن للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي 16189. 
وأكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيان اليوم/الخميس/، أن إطلاق الخط الساخن 16189، للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي جاء تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية، بتفعيل المنظومة الخاصة بتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين لمصلحة الضرائب حول كافة حالات التهرب الضريبي.
وقال إنه بدراسة البلاغات التي تم تلقيها حتى الآن من خلال الخط الساخن 16189، تم حصر حالتين لعدم التسجيل بالمصلحة وتهرب ضريبي ، وتم سداد مستحقات بمبلغ ستة ملايين و83 ألفا و528 جنيها، لافتًا إلى أنه تم فتح ملفات لعدد تسع حالات . 


وأهاب بالمواطنين الشرفاء الاستمرار في الإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي والتي تساعد في سداد مستحقات الدولة وتحقيق العدالة الضريبية لصالح تنمية الوطن، مشيرا إلى أن المصلحة لن تتوانى عن ملاحقة المتهربين، وذلك إرساءً للعدالة الضريبية والمحافظة على الاقتصاد القومي. 


وأضاف أن ملف التهرب الضريبي يأتي على رأس أولويات المصلحة، وأن قطاع مكافحة التهرب الضريبي لن يتهاون عن ملاحقة المتهربين غير الملتزمين بأحكام القانون، لإحكام السيطرة على المجتمع الضريبي، وذلك لمنع التلاعب والتهرب من سداد الضريبة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي. 
وأوضح أنه يتم تلقي البلاغات عن حالات التهرب الضريبي على الخط الساخن 16189 خلال أيام العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الرابعة عصرًا، عدا يومي الجمعة والسبت.

 

وزير المالية

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