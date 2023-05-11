زلزال بقوة 7.6 درجة يضرب جزيرة تونجا جنوبي المحيط الهادي

ضرب زلزال قوته 7.6 درجة، اليوم /الخميس/ جزيرة (تونجا) الواقعة جنوبي المحيط الهادئ، دون أن يسفر عن سقوط أضرار أو ضحايا.

وذكر المعهد الأمريكي للدراسات الجيولوجية، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس، أن الزلزال وقع على بعد نحو 100 كيلومتر عن جزيرة نيواتوبوتابو البركانية المعزولة (شمال)، وعلى عمق 210 كيلومترات، وأنه لم يؤد إلى خطر حدوث تسونامي.

وأضاف أنه شعر بالزلزال سكان مناطق تبعد 360 كيلومترا عن مركزه بما في ذلك في أبيا عاصمة (ساموا) موضحا أن هزات قوية ضربت مبنى الهيئة بالقرب من أبيا، لكن لم ترد أنباء عن أضرار.

جدير بالذكر أن (تونجا) و(ساموا) يقعان في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة تلتقي فيها الصفائح التكتونية؛ مما يؤدي إلى نشاط زلزالي متكرر.