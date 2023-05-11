تنصيب الأب متى شفيق باسم الأنبا بولا مطرانًا لإيبارشية الإسماعيلية

يترأس نيافة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، اليوم الخميس، فعاليات تجليس الأب متى شفيق باسم الأنبا بولا، مطرانًا لإيبارشية الإسماعيلية، وذلك بكاتدرائية القديس مرقس الرسول في تمام الساعة الـ 11 صباحًا.

يشارك في هذا اللقاء كوكبة من الرموز الدينية والسياسية وآباء السينودس البطريركي المقدس، والسفير البابوي هنري نيقلاوس ويبدأ الاحتفال بإقامة القداس الإلهي الاحتفالي وفق الطقوس الكاثوليكية المتبعة وتقديم الذبيحة الإلهية يعقبها طقس الرسامة الإسقفية للأب المطران الجديد، وفي نهاية القداس يتم طقس تجليس الأب المطران.

وكانت الكنيسة الكاثوليكية، قد أعلنت برئاسة الانبا ابراهيم اسحاق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، تجليس الأب متى شفيق باسم، (الأنبا بولا)، مطران جديد لايبارشية الاسماعيلية، الخميس الموافق 11 مايو المقبل .

وذكرت الكنيسة أنه سيتم خلال التجليس الاحتفال بالسيامة الاسقفية للمطران الجديد، وذلك بمقر كاتدرائية القديس مرقص الرسول في الاسماعيلية.