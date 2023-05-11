مستشفى حميات الغردقة يُنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لغسل الأيدي

نظمت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، احتفالية بمستشفى حميات الغردقة، بالتزامن مع "اليوم العالمي لغسل الأيدي" والذي تحتفل به منظمة الصحة العالمية هذا العام تحت شعار (لنسرع وتیرة العمل معا أنقذوا الأرواح _ نظفوا أيديكم ).

وذلك وتحت رعاية الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، ومدير إدارة مكافحة العدوى بالمديرية الدكتورة دعاء أبو القاسم، و فريق مكافحة العدوى بمستشفى الحميات.

تضمنت الاحتفالية محاضرات عملية للفريق الطبي عن أهمية غسل الأيدي وأنواع غسل الأيدي وفقا لطبيعة الإجراء، وكذلك ندوات توعوية للمترددين على المستشفيات، بالإضافة إلى توعية للأطفال عن أهمية نظافة الأيدي لما تمثله من أهمية كبيرة في الوقاية من العدوي والحفاظ على الصحة العامة.

تنفذ مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة (قصر ثقافة الغردقة)، ورش عمل فنية بالمجان لذوى القدرات والهمم بمركز شباب الغردقة، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتوجيهات حسن خلف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بذوي القدرات والهمم لتنمية قدراتهم وإدماجهم في المجتمع.