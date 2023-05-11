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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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استشاري الصحة النفسية يحذر من كوارث إدمان السوشيال ميديا|فيديو

دكتوره منى حمدي
دكتوره منى حمدي

تحدثت الدكتورة منى حمدي، استشاري الصحة النفسية، عن إدمان السوشيال ميديا، قائلة "كلنا مدمنين سوشيال ميديا.. لكن لازم نحاول نسيطر على ده".
وأضافت “حمدي”، أثناء لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة "الأولى"، أن ارتفاع الوعي والثقافة لدي الإنسان يساعده على مقاومة إدمان “السوشيال ميديا"، مؤكداً أن بعض الأشخاص لن يستطيعوا الاستغناء عن وسائل التواصل الإجتماعي.

استشاري الصحة النفسية:الدراسات شخصت السوشيال ميديا إدماناً 

وقالت استشاري الصحة النفسية، إن إدمان وسائل التواصل الإجتماعي يسبب العديد من الاضطرابات النفسية والشخصية، مشيرة إلى أن الدراسات أثبتت أن وسائل التواصل الإجتماعي تغذي الإضطرابات النفسية واعتلال المزاج والميل للعنف والعصبية والعدوان.
تابعت "أن السوشيال ميديا شُخص من الدليل التشخيصي والأحصائي لصحة الإضطراب النفسية والعقلية، أنه نوع من أنواع الإدمان السلوكي".

 

السوشيال ميديا استشاري الصحة النفسية الدكتورة منى حمدي إدمان وسائل التواصل الإجتماعي

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