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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزيرة التخطيط تشارك في حفل إطلاق منتدى القطاع الخاص

جانب من الحفل
جانب من الحفل

شاركت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في حفل إطلاق منتدى القطاع الخاص المنعقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والذي تستضيفه مؤسسات القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك في الفترة من 11 إلى 13 مايو الجاري.

وتشارك في تنظيم الحفل، المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

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ومن المقرر أن تشارك د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالحديث الرئيسي حول  تعزيز الشراكات المؤثرة لإنقاذ أهداف التنمية المستدامة.
ويهدف منتدى القطاع الخاص إلى تسليط الضوء على أنشطة مجموعة البنك وخدماتها ومبادراتها في الدول الأعضاء بما فيها المملكة العربية السعودية إلى جانب إتاحة فرصة فريدة لمجتمع الأعمال في مختلف القطاعات للقاء، والتواصل، واستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية التي تتيحها الدول الأعضاء، إضافة إلى تعزيز مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء.
ومن المقرر أن يشهد المنتدى حضور و مشاركة كبار المسئولين الحكوميين، والرؤساء والمديرين التنفيذيين في شركات القطاع الخاص المحلية والإقليمية والدولية، والمستثمرين، ورجال الأعمال، وغرف التجارة والصناعة، وهيئات تشجيع التجارة والاستثمار، إضافةً إلى المؤسسات المالية التنموية الإقليمية والدولية، ويشارك بالمنتدى أكثر من 70 متحدث، كما يتضمن المنتدى أكثر من 15 جلسة حوارية، بحضور أكثر من 2000 مشارك مما يزيد عن 80 دولة، ويشهد المنتدى كذلك توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بما يزيد عن 70 اتفاقيه.

ويشهد المنتدى عقد لقاءات ثنائية تجمع بين رجال الأعمال من جهة، وبين رجال الأعمال والمسئولين الحكوميين، من جهة أخرى (B2B and B2G)، بهدف التواصل وعقد الشراكات وإقامة علاقات تجارية. وسيشهد المنتدى تنظيم معرض للشركاء ومسابقة للشركات الناشئة، ولأول مرة، سيتم تكريم المنظمات والشخصيات البارزة من قبل كيانات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

البنك الاسلامي للتنمية البنك الأسلامي التخطيط والتنمية التخطيط والتنمية الاقتصادية الشراكة بين القطاعين العام والخاص العاصمة الإدارية الجديدة

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