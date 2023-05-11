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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في ذكرى اغتيالها.. مطالبات بإعلان نتائج التحقيق في استشهاد أبو عاقلة

مطالبات بإعلان نتائج
مطالبات بإعلان نتائج التحقيق في استشهاد أبو عاقلة

طالبت لجنة حماية وحرية الصحفيين في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإعلان الفوري عن نتائج التحقيق في استشهاد الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة.

ودعت اللجنة في تقرير صدر عنها، اليوم الخميس، في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد أبو عاقلة، إلى كشف الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مطالبة الإدارة الأمريكية بالإعلان عن نتائج تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في مقتل أبو عاقلة.

وأشارت اللجنة إلى أن التحقيق في ظروف استشهاد أبو عاقلة بدأ في نوفمبر 2022، ولم تعلن أي نتائج أو تتم محاسبة عامة حتى مايو 2023.


وقالت إن مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة في 11 مايو 2022 هو جزء من سلسلة قتل مستمرة منذ عقود، منوهة إلى توثيقها مقتل العديد من الصحفيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي التي أفلت من العقاب في كل مرة.

وشددت اللجنة على أن الإفلات من العقاب أدى إلى تقويض حرية الصحافة بشكل كبير، تاركا حقوق الصحفيين في وضع هش.

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