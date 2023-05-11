وفاء مكي: لهذا السبب توقف مسلسل صيد الغربان

كشفت الفنانة وفاء مكي عن تفاصيل توقف مسلسلها صيد الغربان ، والذي كانت قد تعاقدت عليه بعد أن نشرت استغاثة لعدم حصولها على فرص عمل .

وقالت الفنانه وفاء مكي في تصريحات خاصة لصدي البلد : مسلسل صيد الغربان توقف بسبب مشاكل إنتاجية ، وحتي الآن لم يحدث جديد في الاستغاثة لعدم حصولي على فرصة عمل .

كشفت الفنانة وفاء مكي عن تفاصيل جديدة فى التصريحات التى أدلت بها ميار الببلاوي مؤخراً، فيما يخض قضية تعدي الأولى على خادمتها.

وقالت وفاء مكي، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: “بنتحايل على ميار الببلاوي من شهر رمضان إنها تطلع وتقول شهادتها، وذلك بعد أن حصلنا على تسجيل منها لمدة ساعة إلا ربع تكشف فيه عن شهادتها التى أدلت بها فى أحد البرامج التى قررت الظهور فيها لأنه يعرض على نفس القناة التى تعمل فيها”.

وأضافت: “أنا مسامحة ميار الببلاوي وربنا يسامحها، ولو كانت طلعت قالت شهادتها من 23 سنة، كان من الممكن أن يتغير الأمر، إلا أنها تعرضت إلى التهديد بقتل ابنها، ومن حق كل شخص أن يخاف على ابنه فى النهاية”.

شهادة ميار الببلاوي

وكشفت ميار الببلاوي أنها بعد ولادة ابنها الوحيد محمد كانت تريد فتيات لمساعدتها في أعمال المنزل، وبالفعل استعانت بإحدى السيدات اللاتي يقمن بجلب بعض الفتيات صغيرات السن من إحدى القرى للعمل في المنازل، واكتشفت حينها أن واحدة من الفتيات تعاني من الصلع، إلا أن السيدة المذكورة أكدت لها أنه مرض جلدي، مشيرة إلى أن الفتاة كانت تعمل لدى الفنانة وفاء مكي.