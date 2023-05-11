لحظة تنصيب الأب متى شفيق باسم الأنبا بولا مطرانًا لإيبارشية الإسماعيلية|فيديو وصور

ترأس نيافة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، اليوم الخميس، فعاليات تجليس الأب متى شفيق باسم الأنبا بولا، مطرانًا لإيبارشية الإسماعيلية، وذلك بكاتدرائية القديس مرقس الرسول في تمام الساعة الـ 11 صباحًا.

شارك في هذا اللقاء كوكبة من الرموز الدينية والسياسية وآباء السينودس البطريركي المقدس، والسفير البابوي هنري نيقلاوس ويبدا الاحتفال بإقامة القداس الإلهي الاحتفالي وفق الطقوس الكاثوليكية المتبعة وتقديم الذبيحة الإلهية يعقبها طقس الرسامة الإسقفية للأب المطران الجديد.. وفي نهاية القداس يتم طقس تجليس الاب المطران.

وكانت الكنيسة الكاثوليكية، قد أعلنت برئاسة الانبا ابراهيم اسحاق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، تجليس الأب متى شفيق باسم، (الأنبا بولا)، مطران جديد لايبارشية الاسماعيلية، الخميس الموافق 11 مايو المقبل .

وذكرت الكنيسة أنه سيتم خلال التجليس الاحتفال بالسيامة الاسقفية للمطران الجديد، وذلك بمقر كاتدرائية القديس مرقص الرسول في الاسماعيلية.

IMG20230511115403_01

IMG20230511115456

IMG20230511115500

IMG20230511115505

IMG20230511114804

IMG20230511115342_01

IMG20230511114031

IMG20230511114043

IMG20230511113534