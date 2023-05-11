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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لحظة تنصيب الأب متى شفيق باسم الأنبا بولا مطرانًا لإيبارشية الإسماعيلية|فيديو وصور

لحظة التنصيب
لحظة التنصيب

ترأس نيافة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، اليوم الخميس، فعاليات تجليس الأب متى شفيق باسم الأنبا بولا، مطرانًا لإيبارشية الإسماعيلية، وذلك بكاتدرائية القديس مرقس الرسول في تمام الساعة الـ 11 صباحًا.

شارك في هذا اللقاء كوكبة من الرموز الدينية والسياسية  وآباء السينودس البطريركي المقدس،  والسفير البابوي هنري نيقلاوس ويبدا الاحتفال بإقامة القداس الإلهي الاحتفالي وفق الطقوس الكاثوليكية المتبعة وتقديم الذبيحة الإلهية  يعقبها طقس الرسامة الإسقفية للأب المطران الجديد.. وفي نهاية القداس يتم طقس تجليس الاب المطران.

وكانت الكنيسة الكاثوليكية، قد أعلنت  برئاسة الانبا ابراهيم اسحاق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، تجليس الأب متى شفيق باسم، (الأنبا بولا)، مطران جديد لايبارشية الاسماعيلية، الخميس الموافق 11 مايو المقبل .

وذكرت الكنيسة أنه سيتم خلال التجليس الاحتفال بالسيامة الاسقفية للمطران الجديد، وذلك بمقر كاتدرائية القديس مرقص الرسول في الاسماعيلية.

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بطريرك الأقباط الكاثوليك

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