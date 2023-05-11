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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حلا شيحة في ظهور مميز من داخل السيارة.. شاهد

حلا شيحة
حلا شيحة

نشرت الفنانة حلا شيحة، صورًا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت حلا شيحة في صور سيلفي من داخل السيارة، مرتدية إطلالة بسيطة، ونالت الصور إعجاب المتابعين.

يذكر أنه أكد الناقد الفني طارق الشناوي، أنه إذا أرادت الفنانة حلا شيحا، أن تعود للساحلة الفنية، عليها أن تعمل على تأهيل نفسها، لأنه خلال مشاركتها سابقا في مسلسل "خيانة عهد"، لم تكن بالحالة الابداعية التي معروفة عنها.

وقال طارق الشناوي، خلال تصريحات لفضائية “العربية”، أن حلا شيحا ستعود للتمثيل حتما، وستجد شركات انتاج، و يوجد عروض ستقدم لها، لأن حلا شيحا لها شخصية مميزة، على مستوى  الأعمال الفنية، وجعلت الجمهور يترقب عودتها.

يحكم على الفنان من خلال الأعمال الفنية.

وتابع الناقد الفني طارق الشناوي، أن الجمهور يحكم على الفنانين سواء من الناحية الأخلاقية والدينية، أو يحكم على الفنان من خلال الأعمال الفنية.

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