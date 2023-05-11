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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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برلماني: الشباب لديهم تعطش قوي للمشاركة السياسية.. ومعظم أفكارهم قابلة للتنفيذ|فيديو

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال الدكتور محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ اثناء حديثه عن تفعيل دور الشباب ومشاركتهم الواسعة في الحوار الوطني، إن مصر دولة شابة، والنسبة الأكبر من الهرم السكاني في مصر من الشباب، مضيفاً أن الشباب هما نقطة قوة لمصر، ويجب استغلالهم الاستغلال الأمثل.


وأضاف "البدري" خلال لقائه مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة " الاولى"، أن طلاب الجامعات لديهم نشاط كبير للغاية، وأفكار لا نهاية لها، و معظمها قابل للتنفيذ، مؤكداً أنه لابد من دخول الشباب بقوة في الحوار الوطني.

عضو مجلس الشيوح: الشباب لديهم تعطش قوي للمشاركة السياسية

وتابع:"الأفكار التي يطرحها الشباب تعبر عن طموحاتهم و أحلامهم، و الشباب لديهم تعطش قوي للمشاركة السياسية، و أعتقد أن اللجنة الصادرة عن مشاركة الشباب في الحوار  الوطني، سوف تكون من أهم توصيات الحوار الوطني"


من جانبه أكد النائب أحمد فتحي مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، قائلاً:" لما هنسمع أفكار الشباب، هنتكلم عن إقتصاد، و سياسة و مشاكل إجتماعية، و في خلال الفترات الماضية، توجهنا للجامعات و المدارس و المقاهي و في القرى، و النجوع، و مراكز الشباب،  و لم نترك مكان لكي نستطيع توصيل صوت الشباب"

 

 

 

الشباب الحوار الوطني عضو مجلس الشيوخ محمد صلاح البدري النائب أحمد فتحي

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