عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طبيبة نفسية أمام المحكمة: صاحب الكافيه المتهم بإنهاء حياة زوجته يعاني من اضطرابات نفسية

صدى البلد

تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس ، جلسة محاكمة صاحب كافيه لاتهامه بإنهاء حياة زوجته طعنًا داخل شقتهما بسبب خلافات أسرية في النزهة.

الحمام كشف اللغز|بدء جلسة محاكمة قاتل زوجته في النزهة

لا توجد شبهة جنائية | نيابة المطرية في واقعة شاب أنهي حياته

امتثلت طبيبة الطب النفسي أمام هيئة المحكمة ، لسماع أقوالها بالقضية.

وقالت الطبيبة ، أنها قامت بزيارة المتهم خلال حجزه في مستشفى الأمراض النفسية 3 مرات .

وأضافت الطبيبة أن عملها يتمثل في  مناظرة المتهم وملاحظات سلوكه الذهني على مدار 24 ساعة.

وأوضحت ، أن المتهم يعاني من بعض الاضطرابات بسبب تعاطيه المخدرات، و  يوجد حالة ذهان مؤقتة شبيها بالفوصان  نتيجة تعاطي المخدرات خاصة الحشيش
 

txt

للحكم| تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي في قضية “فساد الجمارك”

txt

رد القانون في حق أسرة نيرة أشرف المطالبة بـ إذاعة حكم الإعدام على المتهم

واعترف المتهم، إنه دائم الشجار مع المجني عليها بسبب خلافات زوجية بينهما، وأنه انفصل عنها لفترة طويلة، وبعدتدخل بعض أفراد الأسرتين قام بردها مرة أخرى إلى عصمته، و أثناء تواجده داخل الشقة يوم الجريمة، نشبت بينهمامشادة كلامية بسبب خلافات زوجية بينهما فتطورت إلى مشاجرة فتعدى عليها بالضرب، ثم توجه إلى المطبخ واستلسلاحين أبيض، وتوجه نحوها وقام بتسديد لها عدة طعنات متفرقة بجسدها

 

واستكمال المتهم، أنه عقب سقوطها وسط بركة دماء داخل الشقة قام بذبحها، ثم دخل الحمام ونظف ملابسه من آثارالدماء ثم بعثر في محتويات الشقة لإضلال رجال الشرطة وإثباتها أنها واقعة سرقة، ثم تركها وتوجه إلى الكافيه لمباشرةعمله حتى لا يشك فيه أحد، أثناء تواجده داخل الكافيه وصل شقيق المجني عليها، وبسؤاله عن المجني عليها أخبره أنهاموجودة في الشقة، وأنه أعطى له مفاتيح الشقة للاطمئنان على المجني عليه.

بعد قليل | بدء جلسة محاكمة قاتل زوجته في النزهة

بعد قليل| استكمال محاكمة يوسف بطرس غالي في قضية “فساد الجمارك”

البداية..

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارًا من قسم شرطة النزهة يفيد بتلقيه بلاغًا بالعثورعلى جثة سيدة بمسكنها كائن بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


 

وبالفحص تبين العثور على جثةربة منزل - مقيمة بمحل البلاغ، وبها إصابات عبارة عن جرح بالرقبة، وعدة طعناتمتفرقة بالجسم.

وبسؤال شقيق المتوفاة عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، قرر بأنه حال اتصاله هاتفيًا بشقيقة المجني عليهاتبين عدم تجاوبها فتوجه للمنطقة محل سكنها وتقابل مع زوجها مالك كافيه بالمنطقة محل البلاغ، ومقيم بذات العنوان،وبسؤاله عـن شـقيقته قرر بتواجدها بالشقة سكنهما، وقام بتسليمه مفتاح الشقة للاطمئنان عليها أنه لدى دخوله تفاجأبها مذبوحة وبها عدة طعنات متفرقة بجسدها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر بأنه نظرًا لوجودخلافات بينهما وسابقة انفصالهما وردها إلى عصمته مرة أخرى، وحال تواجدهما بالشقة محل سكنهما حدث بينهمامشادة كلامية لذات السبب تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها بالتعدى عليها بالضرب باستخدام (2 قطعة سلاحأبيض "مطواة - سكين") تحصل عليهما من مطبخ الشقة، نتج عن ذلك إصابتها المنوه بها والتي أودت بحياتها، وتمبإرشاده ضبط الأسلحة البيضاء المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| زيادة 25%.. بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن مصري يوم الاثنين

480 جنيها|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن بعد تدخل الحكومة العاجل

متدفعش غير 5 قروش.. التموين تؤكد ثبات سعر رغيف الخبز المدعم

السعودية والإمارات تتنافسان للاستحواذ على صفقة كبيرة في مصر

هدية مايو.. منحة مرتقبة من الحكومة لـ 22 مليون مواطن| تفاصيل

استمارة 6.. أهلي جدة يجهز صدمة مدوية لـ بيتسو موسيماني

انخفاض أسعار الزيت والأرز.. مفاجأة بشأن 4 سلع أساسية بعد زيادة المعروض

إعلامي: قرار عاجل من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك وبروكسي

موضوعات متعلقة

الحمام كشف اللغز| بدء جلسة محاكمة قاتل زوجته في النزهة

لا توجد شبهة جنائية | نيابة المطرية في واقعة شاب أنهي حياته

حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بدهس سيدة بالظاهر

تأجيل محاكمة قاتل زوجته في النزهة

للحكم| تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي في قضية “فساد الجمارك”

رد القانون في حق أسرة نيرة أشرف المطالبة بـ إذاعة حكم الإعدام على المتهم

النيابة تأمر بإيداع أطفال ضحايا ربة منزل في أعمال التسول بدور الرعاية

بعد قليل | بدء جلسة محاكمة قاتل زوجته في النزهة

ترشيحاتنا

في رادس لنا حكايات.. الأهلي يتسلح بسجل مرعب على ملعب الترجي

المالية: لا زيادة على ضريبة الدخل في الموازنة الجديدة

سماع دوي انفجار بمدينة ميلانو الإيطالية |شاهد

"المحبة طريق الكمال".. ننشر كلمة البابا تواضروس باجتماع وفدي الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية

لمناقشة تحضيرات Cop28.. ماكرون يستقبل محمد بن زايد بقصر الإليزيه

انخفاض كبير في أسعار الذهب عالميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفع سيارته إلى شقته بالدور57.. مستثمر عقاري يثير حالة غضب في أستراليا|شاهد

مع اقتراب موسمها.. كيف تكتشف المانجو السامة والمحقونة بمواد كيميائية؟

بريطانية تلاحظ اختفاء أموال من منزل عائلتها فتكشف المفاجأة|فيديو صادم

حجمه كالبطاطس وعمره بالمليارات.. نيزك محتمل يضرب سطح منزل في أمريكا| شاهد

فيديو

منة فضالي تكشف سرا خطيرا عن حياتها لأول مرة.. شاهد

تزوجته ببطاقة مزوّرة.. حسن شاكوش في النيابة ومحاميه يكشف مفاجأة بقسيمة الزواج|فيديوجراف

فيديو يثير الجدل لأغرب رياضة على الإطلاق في العالم .. شاهد

طبخت ركبتها مع المكرونة.. بلوجر إسبانية تأكل جزءا من جسمها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ