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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

سامح عاشور يبحث مع وفد منظمة التحرير الفلسطينية سبل التصدي القانوني للعدوان الإسرائيلي

صدى البلد

بحث سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، والرئيس السابق لاتحاد المحامين العرب، مع وفد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، آخر التطورات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، لا سيما في أعقاب التصعيد الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة والضفة الغربية.
وناقش الوفد الفلسطيني، الذي يزور القاهرة حاليا، خلال اجتماعه مع سامح عاشور سبل  تشكيل "ائتلاف دولي قانوني حقوقي" لمحاسبة ومساءلة إسرائيل واعتبارها "دولة فصل عنصري".
وكرّم الوفد الفلسطيني، سامح عاشور؛ تقديرا لجهوده في دعم ومساندة القضية الفلسطينية، ومنحه "ميدالية فلسطين" مرسلة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.

وضم الوفد رئيس دائرة، مناهضة الفصل العنصري في منظمة التحرير رمزي رباح، وكلا من أعضاء اللجنة التنفيذية فيصل عونكي وسعيد التميمي، بحضور الأمين العام لاتحاد المحامين العرب مكاوي بن عيسى، وحسين شبانه الأمين العام المساعد للاتحاد، ومحمد الحسن الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب عن السودان، إلى جانب عدد من أعضاء  الأمانة  العامة لاتحاد المحامين  العرب  بحضور الأمناء المساعدين للاتحاد علي رياض وسيد شعبان وأدهم  عشماوي ولمياء مبدي وعبد  الجواد  أحمد وإبراهيم عبد الرحيم.
 

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