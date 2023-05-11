عادل لبيب يقدم العزاء في وفاة محمود بكري



وصل اللواء عادل لبيب وزير التنميه المحليه الاسبق الي سرادق العزاء المقام للنائب محمود بكري في بلدته المعنا بقنا ، حيث كان في استقباله النائب مصطفي بكري .

كما وصل احمد الخطيب رئيس تحرير الوطن واتصل شيخ الازهر الامام الاكبر معزيا وارسل وفد رفيع المستوي الي العزاء واتصل السيد وزير الاوقاف وارسل وفدا من اوقاف قنا العزاء واوفد وزير الداخليه مدير امن قنا ووفد من كبار القاده للعزاء ، كما اوفد اللواء عادل جعفر رئيس قطاع الامن الوطني وفدا من ضباط الجهاز بقنا للعزاء ، واتصل امس الرئيس اليمني رشاد العليمي بالنائب بكري وقدم العزاء باسمه واسم كافة المؤسسات اليمنيه واتصل الشيخ سلطان البركاني رئيس مجلس النواب معزيا واتصل السيد عصام بن سعيد وزير شؤون مجلس الشوري السعودي معزيا ، وتواصل المشير خليفه حفتر قائد الجيش الوطني الليبي واللواء عون الفرجاني والسيد احمد قذاف النواب وحضر الي العزاء وفود من مجلسي النواب والشيوخ واتصل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق واتصل المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس الشيوخ ووفد من المجلس الاعلي للقضاء ، كما حضر الملحن العربي الكبير سليم سحاب وهيئات مكتب مجلسي الشيوخ والنواب واتصل محافظ الاسكندريه ومحافظ بورسعيد .

وكان الآلاف قد شيعوا جثمان الفقيد امس في بلدته المعنا يتقدمه محافظي قنا والاقصر ومصطفي بكري شقيق النائب .



ويتواصل العزاء اليوم وغدا في بلدته بقنا ويوم الاحد القادم بعمر مكرم بميدان التحريرالتحرير.

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