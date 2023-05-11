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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم مطروح يتابع سير الامتحانات بمدينة الحمام

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح يتابع سير الامتحانات



تفقد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح خلال جولة مفاجئة بمدين الحمام شرق المحافظة وذلك لمتابعة مسار امتحانات النقل للمراحل التعليمية الثلاث في يومها السادس بمدارس إدارة الحمام التعليمية وللاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية وذلك بحضور الدكتورة رحاب قاسم مدير الإدارة التعليمية.

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وتابع وكيل تعليم مطروح سير الامتحانات بلجان الامتحانات بمدارس محمود العيسوي الابتدائية ونور العلم الابتدائية والحمام الثانوية التجارية بنين والحمام الثانوية بنات وذلك وسط أجواء هادئة وآمنة
وتأكد شحاتة من الطباعة الجيدة للورقة ووضوح أسئلة الامتحان وخلوها من الغموض وفي مستوى الطالب المتوسط وشاملة جميع فقرات المنهج بما يحقق الوزن النسبي للورقة الامتحانية.


وأشار أنه لم ترد لغرفة العمليات الرئيسية أي شكوى بشأن الامتحانات على مستوى جميع الإدارات التعليمية مع التزام كافة المشاركين في العملية الامتحانية بالتعليمات والضوابط المنظمة.

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