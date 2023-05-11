وزير المالية البريطاني: نقترب من اتخاذ قرار بشأن الجنيه الإسترليني الرقمي

قال وزير الخدمات المالية البريطاني أندرو غريفيث إن بريطانيا ‏يجب ألا تتخلف عن الركب في الابتكار المالي السريع وإنها تقترب من اتخاذ قرار ‏بشأن توقيت" إصدار نسخة رقمية من الجنيه الاسترليني.‏



وأطلقت وزارة المالية وبنك إنكلترا مشاورات عامة في فبراير شباط حول تمهيد ‏الطريق لجنيه رقمي محتمل من المرجح أن يدخل حيز التداول في النصف الثاني ‏من العقد الجاري.‏



وعلى الرغم من عدم اتخاذ قرار نهائي بعد، قال غريفيث إن بلاده بحاجة إلى تبني ‏التغييرات في أنظمة المدفوعات.

‏

وأضاف أن بريطانيا يجب ألا تتخلف عن ركب الابتكار العالمي في المدفوعات ‏غير النقدية التي تمثل بالفعل 85٪ من المدفوعات وما زالت تنمو.‏



وقال غريفيث: "نحن نتصور الجنيه الرقمي يتصرف بطريقة مشابهة للجنيه ‏المادي، وسيكون شكلًا آمنًا وموثوقًا به من الأموال".‏