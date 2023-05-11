وزير المالية البريطاني: نقترب من اتخاذ قرار بشأن الجنيه الإسترليني الرقمي

قال وزير الخدمات المالية البريطاني أندرو غريفيث إن بريطانيا يجب ألا تتخلف عن الركب في الابتكار المالي السريع وإنها تقترب من اتخاذ قرار بشأن توقيت" إصدار نسخة رقمية من الجنيه الاسترليني.
وأطلقت وزارة المالية وبنك إنكلترا مشاورات عامة في فبراير شباط حول تمهيد الطريق لجنيه رقمي محتمل من المرجح أن يدخل حيز التداول في النصف الثاني من العقد الجاري.
وعلى الرغم من عدم اتخاذ قرار نهائي بعد، قال غريفيث إن بلاده بحاجة إلى تبني التغييرات في أنظمة المدفوعات.
وأضاف أن بريطانيا يجب ألا تتخلف عن ركب الابتكار العالمي في المدفوعات غير النقدية التي تمثل بالفعل 85٪ من المدفوعات وما زالت تنمو.
وقال غريفيث: "نحن نتصور الجنيه الرقمي يتصرف بطريقة مشابهة للجنيه المادي، وسيكون شكلًا آمنًا وموثوقًا به من الأموال".