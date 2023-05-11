«زاي»: رد ستار الإيفواري يتطلع إلى تحقيق المفاجأة ببطولة كأس الكئوس

أكد «زاي»، لاعب فريق رجال كرة اليد بنادي رد ستار الإيفواري، أن فريقه جاء إلى القاهرة باستعدادات كبيرة، من أجل تحقيق المفاجأة والمنافسة على لقب بطولة كأس الكؤوس الأفريقية، التي تقام في ضيافة النادي الأهلي.

وأوضح أن الفريق لديه دوافع كبيرة، ويعلم أن المرحلة القادمة سوف تكون أكثر صعوبة، وأن الفريق يتواجد في مجموعة قوية للغاية.

وأتم “زاي” حديثه بأن الفريق لديه تركيز كبير في المرحلة الحالية، من أجل مزيد من الانتصارات والتقدم في خطوات كبيرة في البطولة.

وفاز فريق رد ستار على منافسه جي إس كي أمس بنتيجة 33-30، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الدور الأول للبطولة.