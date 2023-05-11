وزير المالية الإسرائيلي: أهداف العملية في غزة تحققت.. ويحدد شرط وقف إطلاق النار

تحدث وزير المالية الإسرائيلي، عضو (كابينيت) الاحتلال بتسلائيل سموتريتش، اليوم الخميس، عن مستجدات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال سموتريتش، في تصريح له تعقيبنا على العدوان الحالي على غزة: "ذهبنا في عملية استباقية، وتحققت الأهداف الكاملة للعملية الحالية".

وأضاف: "ليس لدينا مصلحة في الاستمرار، للجيش الإسرائيلي أهداف أخرى، إذا توقف الطرف الآخر (المقاومة) عن إطلاق النار سنتوقف".

يشار إلى أن العدوان الإسرائيلي على غزة دخله يومه الثالث على التوالي، وسط حديث في الساعات الأخيرة عن دور كبير من الوسطاء، وعلى رأسهم مصر للتوصل لاتفاق تهدئة.

