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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المصريين الأحرار يُقرر الانعقاد الدائم لمتابعة الحوار الوطني ومستجدات الساحة

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار

عقد المكتب السياسي لحزب «المصريين الأحرار»، اجتماعًا بدعوة من الدكتور عصام خليل رئيس الحزب ، بالمقر الرئيسي للحزب بشارع العروبة، بحضور كافة الأعضاء لمناقشة الأوضاع الراهنة داخلياً وإقليميا ودوليًا.

وبدأ الأجتماع بمناقشة مستجدات الساحة الداخلية وجاء علي رأسها مجريات ومسار الحوار الوطني الراهن والذى جاء نتيجة دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي له، وترتيب الأولويات من حيث الملفات المطروحة والمحاور الثلاثة السياسي والاقتصادى والمجتمعي.

وتناول الحديث عن مسار الحوار وفق الضوابط واللوائح المنظمة داخليًا ومدونة السلوك، لتنظيم أعمال اللجان وتوزيع المهام، وهنا أكد المكتب السياسي ضرورة فتح آفاق الحوار لجميع المشاركين في ضوء مساحات واحدة للجميع حتي يتسني للحضور طرح آراهم بصورة وافيه دون إجتزاء أو جور من أحد علي الآخر.

 

وقرر المكتب السياسي رئيسًا وأعضاء المتابعة عن كثب لكل مجريات الحوار وترتيبات كافة اللجان وإنه في حال إنعقاد دائم للمتابعة ودراسة أي مستجدات تسفر عنها اللجان والجلسات.

كما تحدث الاجتماع عن مجريات الساحة الداخلية وتحفظ المكتب السياسي علي جانب من أداء الحكومة والجهاز الإداري والتنفيذي، وأيضا تتطرق للحديث عن أحداث السودان ومستجدات الامور في غزة، وتبعات وانعكاسات أحداث أوكرانيا وروسيا علي المنطقة بشكل عام والدولة المصرية بصورة خاصة وإعداد رؤية استباقية للتعامل مع معطيات الحالة.

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