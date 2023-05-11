القومي للمرأة يختتم فعاليات البرنامج التدريبي على التأهيل بمهام البيع والتسويق

ضمن مبادرة "أنتِ قدها"..

اختتم المجلس القومي للمرأة فعاليات البرنامج التدريبي الذى نظمه بالتعاون مع شركة سانيتا في اطار مبادرة " أنتــــي قـــّدها "، و استهدف عددا من السيدات بمحافظة القاهرة، بهدف تأهيلهن للقيام بمهام وبيع وتسويق منتجات الشركة، واستمر على مدار ٤ ايام.

وتضمن التدريب التعريف بأساسيات البيع المباشر والتسويق، والتعريف باستراتيجيات المبيعات والتسويق ، وكيفية دراسة السوق والعملاء و المنافسين ، وأنواع العملاء وكيفية التعامل معهم ، وكيفية تحديد الفئة المستهدفة وتحديد العوامل المؤثرة بالشراء.

كما شمل التدريب مهارات مندوب المبيعات الناجح وسماته ومظهره ولغة جسده والأخطاء التي يرتكبها بالإضافة إلى تعريف المتدربات بأساليب تنشيط وزيادة المبيعات ودور وسائل التواصل الاجتماعي في جذب العملاء.

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