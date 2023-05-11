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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الحوار الوطني فرصة لإعادة بناء الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطن

النائب كريم طلعت
النائب كريم طلعت السادات

أكد النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، أن لقاء إدارة الحوار الوطني، مع ممثلوا وسائل الإعلام الأجنبية والعربية حول مستجدات وتطورات الحوار الوطني ، رسالة للعالم بأهمية المرحلة الحالية فى مصر والتي تشهد نقلة نوعية فى المناخ السياسي العام ، وجلوس المصريين على مائدة واحدة لتحديد أولويات العمل الوطني لعبور الفترة الراهنة.

وأضاف " السادات" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنه منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعوة لإجراء حوار وطني من إبريل 2022، والجميع يحرص على تهيئة المناخ العام الإيجابي للحوار، لعل أبرزها عودة لجنة العفو الرئاسي و الإفراج عما يزيد عن 1400 من المحبوسين احتياطيا، و17 آخرين من المحكوم عليهم صدرت لهم قرارات عفو رئاسي، لافتا إلى أن المفرج عنهم سيتمكنوا من المشاركة فى الحوار.

وقال عضو مجلس النواب: إن الدعوة لإجراء حوار وطني ساهمت فى إعادة فتح قنوات الإتصال بين الدولة ومختلف القوى السياسية والأحزاب والنقابات والاتحادت وجميع أطياف الشعب المصري  بما يعيد بناء الثقة مرة أخرى بينهم، مشيرا إلى أن الحوار يأتى فى توقيق دقيق تمر به مصر والعالم، ويأمل الجميع منه أن يخرج بمخرجات تسهم فى حل الأزمات الراهنة.

وتابع "السادات": أن الهدف الأساسي من الحوار الوطني هو تحديد أولويات العمل الوطني  وفقا لما يتوافق عليه المشاركين، لافتا إلى أن الأولوية ستتركز على القضايا العاجلة التي تهم القطاع الأكبر من المواطنين.

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