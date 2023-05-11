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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"لا بد للصخر أن ينهزم".. ديوان جديد للشاعر سامر خير

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثًا للشاعر سامر خير ديوان جديد بعنوان "لا بدّ للصخر أن ينهزم"، ويقع في 192 صفحة من القطع الوسط.

 وجاء على غلاف الديوان أنه يحتوي على مجموعة أشعار غزلية أطلق عليها الشاعر عنوان "ديوان يا ظريف الطول".

وتتنوع قصائد المجموعة الشعرية الجديدة، بين قصيدة التفعيلة الموزونة وقصيدة النثر، بل إن بعضها القليل جاء حتى على نسق الشعر العمودي. 

وجاء في كلمة الناشر على الغلاف الأخير للديوان: "منذ ديوانه الأوّل الذي صدر قبل 35 عامًا، وحتى ديوانه هذا، ما زال سامر خير – شاعر التجريب والتجديد –يسجِّل قفزاته الإبداعية النوعِيّة، بين ديوان وآخر. ممّا أهّله أن يحتلّ مكانه، عن جدارة، كشاعر مُجيد ومُبدع، في مسيرة الشعر المحليّة والعربيّة. 

وقد أشار إلى ذلك نُقّاد وأُدَباء وَباحثون، من بلادنا ومن الوطن العربي، في دراسات ومقالات نقدية عديدة تناولت شعره، وتحدّثت عن أسلوبه الخاصّ والمميّز، خلال أكثر من ثلاثة عُقود من الكتابة والإبداع والنّشر. إنّ قارئ هذا الشِّعر يجده قريبًا إلى القلب، صادِقًا ذكيًّا شفّافًا، بَسيطًا وَعَميقًا، يهُزّ الوجدان، ولا يُشبه إلّا نفسَه. سواءٌ إن كان منظومًا على نسق شعر التفعيلة الحديث أو الشعر العمودي أو قصيدة النثر الحُرّة. وصدق مَن قال إن قارئ شعر سامر خير لا يرتوي إلاّ بعد قراءة المزيد والمزيد منه".

من أجواء الديوان، قصيدة بعنوان "في الطريق إلى طبريّا":

"في الطّريقِ إلى طَبَرِيَّا / الْتَقَيْتُ بِطِفْلٍ مُضيءٍ عَلى شاطئِ اللَّيْلِ / يُدْعى يَسُوعْ / قالَ لي: سوفَ أقطعُ هذي البُحيرةَ مَشْيًا / على حُزْنِها، لا لِأَشْبَعَ بل لِأَجُوعْ / سوفَ أصطادُ خمسًا من السَّمَكاتِ، أكرِّرُها / كالكلامِ الجَميلِ البَديعْ / لا لِأَغْنى / إنّما كي أضيعْ /  قلتُ: يا صاحِبي / عِشْ حياتَكَ طَيْرًا عَلى الرّيحِ / أو لَهَبًا في الشُّموعْ / كيفَ لم تنتبهْ أنّهُ / قد هَجَرَتْكَ الجُموعْ؟".

سامر خير لا بد للصخر أن ينهزم مجموعة أشعار غزلية قصيدة التفعيلة الموزونة شاعر التجريب والتجديد

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