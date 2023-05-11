بيراميدز يفوز بأول بطولة لدوري كرة القدم للساق الواحدة

فاز فريق بيراميدز ببطولة الدوري العام لكرة القدم للساق الواحدة فى نسختها الأولى والتى أقيمت بنادي المقاولون العرب وشارك فيها 4 فرق هم ( بيراميدز – الزمالك – المقاولون العرب – ونادى زد ) ، حيث حصل على درع الدوري العام فى احتفالية كبرى مساء أمس تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ، وتنظيم اللجنة الفنية لكرة القدم والتى تم تشكيلها هذا العام تحت مظلة اللجنة البارالمبية المصرية .



ونجح نادي بيراميدز في التتويج بأول لقب لدوري كرة القدم للساق الواحدة وذلك برصيد 16 نقطة وسجل 24 هدف وعليه 3 أهداف ، فيما جاء نادي الزمالك وصيفا في المركز الثاني برصيد 9 نقاط وله 12 هدفا وعليه 3 أهداف، وإحتل المقاولون العرب المركز الثالث برصيد 6 وسجل 5 أهداف وعليه 13هدفا.



وجاء نادي زد في المركز الأخير حيث حقق نقطة واحدة وله هدفين وعليه 25 هدف

وحضر الاحتفال الكابتن محمد زيدان نجم المنتخب المصري والذى اختارته اللجنة الفنية برئاسة محمد عادل حسنى هذا العام سفيراً فوق العادة لكرة القدم لأصحاب الساق الواحدة وحضر كذلك الكابتن معتصم سالم .



فيما حضر المهندس شريف العريان نائب رئيس اللجنة الأولمبية ، والكابتن عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية ، والكاميروني عثمان مصطفى نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للساق الواحدة ، ومصطفى إبراهيم ممثلاً لوزارة الشباب والرياضة.