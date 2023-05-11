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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الجمارك: المصلحة حققت إيرادات 47 مليار جنيه حتى أبريل الماضي

لجنة الخطة والموازنة
لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

أكد محمد السيد، رئيس إدارة مركزية بمصلحة الجمارك، إن المصلحة حققت إيرادات حتى إبريل الماضى بلغ 47 مليار جنيه، من أصل مستهدف فى الموازنة العامة للعام المالى الجارى 46 مليار جنيه.

ولفت “السيد”، المصلحة حققت إنجازا، حيث حققنا زيادة عن المستهدف فى أبريل الماضى، مما يؤكد ارتفاع معدلات النمو".

وقال “تستهدف المصلحة فى الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2023/2024 تحقيق 58 مليار جنيه”، لافتا إلى وضع فى الاعتبار ارتفاع سعر الصرف الذى يتم تحديد قيمة الواردات بناء عليه، مشيرا إلى تحقيق 800 مليون دولار من منظومة السيارات ، ومتوقع تحصيل مليار دولار.

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