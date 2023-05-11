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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إخماد حريق التهم كابينة كهرباء أعلى دائري القوس الغربي بالجيزة

صدى البلد

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، حريق التهم كابينة كهرباء أعلى دائري القوس الغربي أسفل محور صفط اللبن ببولاق الدكرور، دون وقوع إصابات.

 

وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق بكابينة كهرباء أعلى دائرى القوس الغربى اسفل محور صفط اللبن بدائرة القسم.

 

 

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وجري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران النيران امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

 

وبعمل التحريات تبين أن النيران التهمت الكابينة وجارى التأكد من وجود  شبهة جنائية في الواقعة من عدمه وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الحماية المدنية حريق كابينة كهرباء دائري القوس الغربي محور صفط اللبن قسم شرطة بولاق الدكرور

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