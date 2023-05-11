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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اغتالته إسرائيل اليوم .. من هو قيادي حركة الجهاد الفلسطينية؟

القائد علي حسن غالي
القائد علي حسن غالي

اغتالت إسرائيل فجر اليوم الخميس القائد علي حسن غالي، عضو المجلس العسكري، ومسؤول الوحدة الصاروخية في سرايا القدس.

ولد علي غالي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة عام 1975م، وانتمى لحركة الجهاد الإسلامي مطلع التسعينيات.

والتحق في صفوف العمل العسكري بسرايا القدس وكان من أوائل المنضمين لمجموعات الاستشهاديين.

وقالت سرايا القدس في بيان لها إنه باع الشهيد ذهب زوجته بداية الانتفاضة لشراء السلاح، وعرف بالالتزام بالعمل والإنجاز والعطاء اللامحدود.

وبحسب السرايا تميز الشهيد بالسرية التامة، وقلة الظهور، والعمل في الظل وشقيقه محمد معتقل في السجون الإسرائيلية منذ عام 2002م وحكم عليه ب 25 عاماً بدعوى المشاركة في تنفيذ عمليات فدائية.

وشارك غالي في تأسيس الوحدة الصاروخية وأسهم في عمليات القصف الصاروخي منذ عام ٢٠٠٢م بالإضافة إلى أشرفه على تدريب مجاهدي الوحدة الصاروخية على عمليات التربيض والإطلاق.

 

كما أشرف غالي على تربيض وإطلاق صواريخ فجر 5 عام 2012م ويعتبر من العقول الفذة والمبدعة في المجال التقني وكان بارعاً في تصنيع الراجمات الصاروخية الأرضية والمحمولة.

وعمل نائبًا لمسؤول الوحدة الصاروخية في سرايا القدس عام 2010 وكان رفيقاً عزيزاً للقاًئد خالد منصور وأكثرهم قربا منه في إدارة الوحدة الصاروخية حيث كان نائبه لسنوات طويلة

أصبح غالي مسؤول القوة الصاوخية خلفاً للقائد خالد منصور وعضو المجلس العسكري لسرايا القدس منذ عام 2019

ونجا من عديد محاولات الاغتيال كان أبرزها في سيف القدس حيث أصيب إصابة بالغة.

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