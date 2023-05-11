أخبار التعليم| أرقام جلوس الدبلومات الفنية 2023.. عاشور: العلوم البينية على رأس الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي.. وبدأنا خطوات التطبيق

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

جامعة الوادي الجديد تنظم فعاليات نظام التعليم والاتجاهات المعاصرة

نظمت كلية التربية بجامعة الوادي الجديد فاعليات مقرر نظام التعليم والاتجاهات المعاصرة تحت شعار "يا حلم أننا قادمون" بمشاركة طلاب الفرقة الرابعة العام والأساسي وطلاب الدبلومة العامة بكلية التربية برعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، وبحضور الدكتور حسن عبداللطيف، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتور ماهر زنقور عميد الكلية.

التعليم العالي: العالم يتوجه لجامعات الجيل الخامس وما زلنا نعمل على تطبيق الرابع

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن عقد الوزارة ندوة حول برامج البحوث البينية ومتعددة التخصصات يعد من تطبيقات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وزير التعليم العالي: البرلمان يساعد على تعديل القوانين لدعم تطوير الجامعات

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن لجنة التعليم بالبرلمان حريصة علي تعديل القوانين التي تساعد علي تطوير الجامعات من خلال وضع برامج علمية جديدة مثل البرامج البينية .

عاشور: العلوم البينية على رأس الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي.. وبدأنا خطوات التطبيق

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى في 7 مارس 2023 بحضور المجتمع الأكاديمي والعلمي والبحثي ورؤساء الجامعات فكان يوجد ما يقارب الـ 600 عضو كان حريصا على حضور ورش عمل خلال إطلاق الاستراتيجية.

الجوانب القانونية لعمليات نقل الأعضاء.. جلسة ضمن المؤتمر الدولي لجامعة عين شمس

عقدت جلسة بعنوان “الجوانب القانونية لعمليات نقل الأعضاء والتجارب السريرية”، برئاسة الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأدار فعالياتها الدكتور محمد صافى، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس.

أستاذ اقتصاد بجامعة باث البريطانية: مصر تسير بخطى جيدة نحو التحول للأخضر

أقيمت ضمن فعاليات المؤتمر السنوى الدولى الحادى عشر لجامعة عين شمس، والمنعقد فى الفترة من 10 إلى 11 الجارى، جلسة تحت عنوان “التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر فى مصر”.

رئيس جامعة حلوان: إتاحة الفرص لأعضاء هيئة التدريس للمشاركة في المؤتمرات الدولية

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ضرورة إتاحة الفرص ومجالات المشاركة الحقيقية لأعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات الدولية لما لها من أهمية كبيرة من خلال تبادل المعرفة، لافتا إلى أن أساتذة الجامعة هم سفرائها في كافة ربوع العالم.

الذكاء الاصطناعي في المجال الطبى.. جلسة ضمن مؤتمر جامعة عين شمس السنوى الدولى

" الذكاء الاصطناعي في المجال الطبى" جلسة تفاعلية باستخدام احدث تقنيات التفاعل بين الحضور والمتحدثين فى إطار فعاليات المؤتمر السنوى الدولى الحادى عشر لجامعة عين شمس .

اليوم.. أكاديمية البحث العلمي تعلن انضمام 55 شركة جديدة لحاضنات "انطلاق"

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، احتضان ٥٥ شركة تكنولوجية ناشئة جديدة في ٨ حاضنات من باقة حاضنات البرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية "انطلاق".

ندوة بجامعة القاهرة للتعريف بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

نظمت جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، ندوة تعريفية وحوارا مفتوحا مع العاملين بالجامعة للتعريف بمنظومة التأمين الطبي التي تم تطبيقها مؤخرا، بحضور ممثلين عن شركة مصر للتأمين وإدارة الرعاية الطبية، وذلك في إطار حرص الجامعة على تعريف العاملين بكيفية الاستفادة من مميزات التأمين الطبي.

رئيس جامعة حلوان يفتتح ملتقى التوظيف بكلية السياحة والفنادق

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أهمية التواصل مع الشركات والمؤسسات السياحية مُقدمة الخدمات من أجل تدريب وتوظيف طلاب الجامعة، مشيدًا بالتعليم التبادلي الذي تتبناه كلية السياحة والفنادق بالجامعة، وهو نظام تعليمي يعتمد على العمل والدراسة في آن واحد.

بحضور وزيرة التضامن الاجتماعى.. إطلاق مبادرة «الطالب المنتج» بجامعة عين شمس

افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس معرض “الطالب المنتج” بمشاركة الأسر المنتجة والذي نظمته وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة عين شمس بكلية البنات.

جامعة عين شمس تنظم بطولة دوري كرة القدم.. تفاصيل

تنظم اللجنة الرياضية باتحاد طلاب كلية الآداب جامعة عين شمس، فعاليات بطولة دورى كرة القدم لطلاب الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة حنان كامل متولي، عميد كلية الآداب جامعة عين شمس والإدارة العامة لرعاية الشباب.

أرقام جلوس الدبلومات الفنية 2023 .. المدارس تسلمها للطلاب اليوم

أرقام جلوس الدبلومات الفنية 2023 .. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر ان يتم تسليمها لطلاب الدبلومات الفنية 2023 الموجودين على مستوى الجمهورية بدءا من اليوم الخميس الموافق 11 مايو 2023