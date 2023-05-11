مع التراجع الاقتصادي والزلزال المدمر.. هل يحسم أردوغان معركة الانتخابات ضد المعارضة؟

يواجه حاليا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصعب تحد له منذ توليه الرئاسة نتيجة خوض معركة جديدة في الانتخابات الرئاسية التركية في الأيام القليلة المقبلة.

الانتخابات الرئاسية التركية

أصعب معركة انتخابية لأردوغان

وحدت ستة أحزاب معارضة قواها لخوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراؤها في 14 مايو الحالي، واختارت زعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو مرشحا لها لمنصب الرئاسة.

وبشكل متزايد في عهد الرئيس أردوغان تسعى المعارضة إلى تغيير ذلك، ولكن يبدو موقف أردوغان ضعيفا، وسط ما تعانيه البلاد جراء معدلات تضخم هائلة، فضلا عن الآثار المدمرة التي خلفها الزلزالان اللذان أسفرا عن مصرع 50 ألف شخص.

المرشح الرئاسي الذي سيتمكن من الحصول على أكثر من نصف الأصوات في 14 مايو سيكون هو الفائز بالمنصب، وإذا لم يحدث ذلك سوف تجرى جولة إعادة بعد أسبوعين من ذلك التاريخ.

ولكن هناك بالفعل حالة من الاستقطاب بين الناخبين الأتراك منذ سنوات عديدة، لكن أردوغان البالغ من العمر 69 عاما يتعرض لضغوط غير مسبوقة، إذ تشير استطلاعات الرأي إلى تفوق غريمه الرئيسي.

وظل حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه هو الحزب الحاكم في تركيا منذ عام 2002، بينما يحكم هو البلاد منذ عام 2003 وهناك جيل جديد من الناخبين الجدد قوامه نحو 5 ملايين ناخب لم يعرف زعيما لتركيا سواه.

في البداية، شغل أردوغان منصب رئيس وزراء البلاد، لكنه أصبح رئيسا لها في عام 2014، وهو الآن يدير البلاد من قصر ضخم، ويتحكم حلفاؤه في غالبية وسائل الإعلام.

وحمّله عدد متزايد من الأتراك مسؤولية الارتفاع الهائل في معدلات التضخم بسبب موقفه الرافض لرفع أسعار الفائدة، ومعدل التضخم الرسمي في الوقت الحالي يزيد قليلا عن 50% لكن أكاديميين يقولون إنه في واقع الأمر أعلى من 100%.

انتقدت استجابة حكومة الرئيس أردوغان للزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد هذا العام، وفي أعقاب الزلزالين الكارثيين اللذين ضربا البلاد في 6 فبراير الماضي، انُتقد أردوغان وحزبه على نطاق واسع بسبب سوء إدارة عمليات البحث والإنقاذ، وكذلك التقاعس عن تغيير القواعد الناظمة لممارسات البناء والإنشاء في السنوات الماضية.

كمال كليجدار أوغلو والانتخابات الرئاسية التركية

الانتخابات الأكثر حسما في تاريخ تركيا

وحزب العدالة والتنمية له جذور متأصلة في الإسلام السياسي، لكن أردوغان تحالف مع حزب الحركة القومية، وهو حزب قومي متطرف.

ويبدو كمال كليجدار أوغلو البالغ من العمر 74 عاما مرشحا مثقفا هادئ الطباع، وكان قد مني بسلسلة من الهزائم الانتخابية كزعيم لحزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري.

لكن هذه المرة ربما تكون مختلفة لأنه يخوض السباق كمرشح لستة أحزاب معارضة تضم الحزب الذي يتزعمه، حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إلى تيار الوسط، و"الحزب الجيد" القومي، وأربعة أحزاب أصغر من بين زعمائها اثنان من حلفاء أردوغان السابقين كان أحدهما قد شاركه في تأسيس حزب العدالة والتنمية.

ويعتبر التأييد الواضح الذي منحه حزب الشعوب الديمقراطي الداعم للأكراد، والذي يعتبر ثاني أكبر أحزاب المعارضة، لكليجدار أوغلو ذا أهمية كبيرة وقد وصف أحد زعيمي الحزب الانتخابات بأنها "الأكثر حسما في تاريخ تركيا".

الانتخابات الرئاسية التركية

أردوغان ومشروع القرن التركي الجديد

وفي هذا الصدد، قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الكاتب والمفكر السياسي والخبير في الشأن التركي، إن أردوغان من الممكن أن يفوز في الانتخابات التركية رغم أنها الاصعب.

وأوضح عبد الفتاح ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذه الانتخابات قد لا يستطيع أردوغان حسمها من الجولة الأولى لكن يستطيع أن يفعل ذلك في الجولة الثانية، بالنسبة لانتخابات الرئاسة فهي برلمان ورئاسة مع بعضهما، الرئاسة ممكن يحسمها أردوغان في الجولة الثانية بفارق بسيط.

وتابع: والبرلمان قد يفشل أردوغان في الحصول على أغلبية برلمانية بسبب تكتل المعارضة ضده وتعدد الأحزاب لأنه لأول مرة 26 حزبا ينافسون في الانتخابات فكان كل مرة حوالي 5 أو 7 أحزاب بالكثير من يتنافسون.

وأكد الخبير في الشأن التركي، أنه لو فاز أردوغان في هذه الانتخابات الرئاسية فهو يقوم بمشروع "القرن التركي الجديد"، بمعنى تنفيذ جهورية الثانية لأن الجمهورية الأولى قام بها مصطفى كمال اتاتورك عام 1923، لذلك أردوغان يأمل أنه بعد 100 عام من الجمهورية الأولى يوجد جمهورية ثانية.

ولفت: وهذه الجمهورية يؤسسها أردوغان على أسس جديدة "نظام رئاسي تركيا العظمى" لها تأثير كبير في محيطها، ولكن الظروف لم تساعده بسبب الزلزال والأزمة الاقتصادية والحرب الروسية الأوكرانية وبسبب جائحة كورونا قبل ذلك، مع وجود معارضة شديدة.

وأشار الي أن أردوغان عنده أمل أنه مجرد ما ينجح في الانتخابات والأمور تبدأ تستقر في الإقليم والعالم أنه ينجح في تنفيذ مشروعه، معقبا: أن المعارضة لو خسرت هذه الانتخابات تكون ضربة موجعة بالنسبة لها لأنه أول مرة المعارضة تحشد كل هذا الحشد ضد أردوغان فلو بعد هذا الحشد فشلت في إسقاطه معناها أن أردوغان فوق مستوى قوة المعارضة بكثير.

واستطرد: وبالتالي ينطلق في مشروعه بدون أي كابح أو معطل أو أي شيء توقف في هذا الموضوع، وليس بذلك أن أردوغان يعمل سياسات مضرة بدول الإقليم أو تصادمية بالعكس هو اكتشف في السنوات الخمس الأخيرة أن بالخصومة مع دول الجوار تخسر تركيا.

وأوضح: أن تركيا اقتصادها يعتمد على دول الجوار بالسياحة.

واختتم قائلا: وبالتالي أردوغان يحتاج للعالم وبالتالي لن يصطدم بالعالم مرة أخرى، بل يحاول الاستفادة منه ويحاول أن يغير من أسلوبه في سياساته وأسلوبه في تنفيذ هذه السياسات، وسيكمل سياساته بالانفتاح مع مصر ودول الجوار لكنه لن يتخلى عن مشروعه وجعل تركيا دولة عظمى في الإقليم.

الدكتور بشير عبد الفتاح

سياسة المرشحين للرئاسة التركية

لم يكن اختيار كمال كليجدار أوغلوا مقبولا من الجميع، حيث كان يُعتبر عمدتا مدينتي إسطنبول وأنقرة مرشحين أقوى محتملين والاثنان عضوان بنفس الحزب، حزب الشعب الجمهوري، والذي تمكن بفضلهما في عام 2019 من السيطرة على أكبر مدينتين تركيتين للمرة الأولى منذ عام 1994.

استطلاعات الرأي في تركيا ليست دائما دقيقة، ولكن آمال كليجدار أوغلو في الفوز في الانتخابات من الجولة الأولى تلقت صفعة عندما قرر محرم إنجه، وهو زميل سابق له في الحزب، الانضمام إلى سباق الرئاسة.

وهناك أيضا مرشح آخر ليست أمامه فرص كبيرة في تحقيق نجاح يذكر هو المرشح القومي المتطرف سنان أوغان، لكن من المحتمل أن يكون له هو الآخر تأثير على نتائج الانتخابات.

ولكي يتمكن أي حزب من دخول البرلمان ذي الـ 600 مقعد، يتعين عليه الحصول على 7 من أصوات الناخبين، أو أن يكون جزءا من تحالف يحصل على هذه النسبة.

لهذا السبب أضحت التحالفات ذات أهمية بالغة في تركيا، وقد تحدث تحالف أحزاب المعارضة الستة عن رغبته في تغيير هذا الوضع في إطار الإصلاحات التي يقترحها.

وتعتبر ميرال أكشنر زعيمة "الحزب الجيد" من أبرز المشاركين في تحالف المعارضة.

ويصوت الناخبون الأتراك للقوائم الحزبية وليس للمرشحين بموجب نظام التمثيل النسبي، ومن ثم فإن عدد المقاعد تحدده الأصوات التي تُمنح لكل حزب وليس للتحالفات.

وسوف تتنافس الأحزاب الأربعة الصغيرة في تحالف "الأمة" المعارض على مقاعد البرلمان تحت مظلة الحزبين الأكبر: حزب الشعب الجمهوري و"الحزب الجيد".

ويشارك حزب العدالة والتنمية الحاكم في تحالف "الشعب"، لكن الأحزاب المنفردة تخوض المعركة الانتخابية بشكل مستقل عن بعضها بعضا.

والمرشحون الذين يخوضون الانتخابات عن حزب اليسار الأخضر بدلا من حزب الشعوب الداعم للأكراد يشكلون جزءا من تحالف "العمل والحرية" المكون من ستة أحزاب، وسوف تخوض خمسة من تلك الأحزاب الستة الانتخابات تحت راية اليسار الأخضر.

الانتخابات الرئاسية التركية

ويرغب تحالف الأمة بزعامة كليجدار أوغلو في استعادة النظام البرلماني في تركيا، وإصلاح الرئاسة، وإسقاط حق رئيس الدولة في نقض التشريعات، وقطع الروابط بين منصب الرئاسة والأحزاب السياسية، وإجراء الانتخابات الرئاسية كل سبع سنوات.

كما ترغب الأحزاب الستة أيضا في بث الحياة من جديد في المحاولة التي بدأتها تركيا منذ عشرات السنين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، واستعادة "الثقة المتبادلة" مع الولايات المتحدة بعد سنوات من التوتر الذي شاب العلاقات بين الجانبين إبان عهد أردوغان.

كما تعهدت بتخفيض معدل التضخم إلى أقل من 10% في غضون عامين وإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بشكل طوعي.