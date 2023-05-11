عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية بالدقهلية وتوجيهات بالانتهاء منها قبل 30 يونيو

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية بنطاق المحافظة وأعمال التطوير الجارية بشارع الجيش .
ووجه " المحافظ " بتكثيف الأعمال الجارية في مشروعات الخطة الاستثمارية علي مدار 24 ساعة والتواجد في الشارع لمتابعة أعمال التنفيذ بصفة شخصية من قبل كل رئيس مركز ومدينة وحي ، والمتابعة اليومية من إدارة التخطيط والمتابعة وإدارة متابعة المشروعات بالمحافظة لأعمال التنفيذ .
وشدد " مختار " علي ضرورة الانتهاء من كافة مشروعات الخطة الاستثمارية والدعم الإضافي الجاري تنفيذها بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية قبل 30/6 القادم ، للبدء في وضع الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد .
وكلف " المحافظ " رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري المديريات بالعرض اليومي بالأعمال التي تم تنفيذها والمعوقات التي تواجه اعمال التنفيذ والتنسيق الكامل بين كافة الجهات والانتهاء من الأعمال وفقاً للبرنامج الزمني المحدد .
جاء ذلك بحضور المهندسه سلوي جابر وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية ، والمهندس الزناتي عبدالعظيم مدير مديرية الطرق بالدقهلية ، والمحاسب باسم الشريف مدير مكتب المحافظ ومدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة ، والأستاذة فكرية سلامة مدير عام إدارة الشئون المالية والإدارية بالمحافظة ، والأستاذة إيمان حسين مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة ، والمهندسة مني الساعي مدير إدارة متابعة المشروعات بالمحافظة ، واللواء أيمن هاشم رئيس مركز ومدينة شربين ، والأستاذة غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس ، والدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق المنصوره ، والمحاسب محمد امين رئيس حي غرب ، واللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة ميت غمر ، والدكتورة آمال بركات رئيس مركز ومدينة دكرنس ، والمهندس خالد   ممثلي الشركة الوطنية للمشروعات ، والمهندس أحمد خفاجي المقاول المنفذ لاعمال تطوير شارع الجيش .

FB_IMG_1683809724866
FB_IMG_1683809724866
FB_IMG_1683809722813
FB_IMG_1683809722813
FB_IMG_1683809720800
FB_IMG_1683809720800
الاستثمارية إدارة التخطيط الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية رنا رئيس مركز ومدينة مديرية الطرق بالدقهلية مشروعات الخطة الإستثمارية مدينة شربين مركز ومدينة بلقاس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| زيادة 25%.. بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن مصري يوم الاثنين

480 جنيها|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن بعد تدخل الحكومة العاجل

السعودية والإمارات تتنافسان للاستحواذ على صفقة كبيرة في مصر

منافسة مع لا أحد.. كهربا ينشر رسالة غامضة على إنستجرام

التموين: دخول السبائك والجنيهات الذهبية الواردة مع المصريين في الخارج مجانا

انخفاض أسعار الزيت والأرز.. مفاجأة بشأن 4 سلع أساسية بعد زيادة المعروض

ضبط وإحضار لأستاذ جامعي هتك عرض سيدة أربعينية

إعلامي: قرار عاجل من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك وبروكسي

ترشيحاتنا

لا تتناول هذا الجزء من الدجاج نهائيا.. طبيبة عالمية تكشف التفاصيل

طائرات الاحتلال تشن عدة غارات جديدة على قطاع غزة

4 صدامات عربية.. نتائج قرعة كأس آسيا 2023

تراجع أسعار الذهب وصعود الدولار عالمياً | تفاصيل

مفيش تعويم.. توقعات دولية بعدم تغيير سعر صرف الجنيه خلال الفترة الحالية

طبيب الأهلي يزف خبرا سارًا قبل مواجهة الترجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحفر كتير.. تصرف غريب من سائق بريطاني مع السياح جنوب لندن

ارتفاع هرمون الكورتيزول يسبب أعراضا غير متوقعة.. تعرف عليها

عمرها 20 مليون عام.. طالبة تعثر على سن حيوان مفترس في بريطانيا|صور

رفع سيارته إلى شقته بالدور57.. مستثمر عقاري يثير حالة غضب في أستراليا|شاهد

فيديو

أول امرأة تشغل هذا المنصب.. نقيب الفلاحين بكفر الشيخ سيدة |فيديوجراف

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم بعد قرار الإعفاء من الضرائب| تفاصيل

منة فضالي تكشف سرا خطيرا عن حياتها لأول مرة.. شاهد

تزوجته ببطاقة مزوّرة.. حسن شاكوش في النيابة ومحاميه يكشف مفاجأة بقسيمة الزواج|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ