متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية بالدقهلية وتوجيهات بالانتهاء منها قبل 30 يونيو

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية بنطاق المحافظة وأعمال التطوير الجارية بشارع الجيش .

ووجه " المحافظ " بتكثيف الأعمال الجارية في مشروعات الخطة الاستثمارية علي مدار 24 ساعة والتواجد في الشارع لمتابعة أعمال التنفيذ بصفة شخصية من قبل كل رئيس مركز ومدينة وحي ، والمتابعة اليومية من إدارة التخطيط والمتابعة وإدارة متابعة المشروعات بالمحافظة لأعمال التنفيذ .

وشدد " مختار " علي ضرورة الانتهاء من كافة مشروعات الخطة الاستثمارية والدعم الإضافي الجاري تنفيذها بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية قبل 30/6 القادم ، للبدء في وضع الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد .

وكلف " المحافظ " رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري المديريات بالعرض اليومي بالأعمال التي تم تنفيذها والمعوقات التي تواجه اعمال التنفيذ والتنسيق الكامل بين كافة الجهات والانتهاء من الأعمال وفقاً للبرنامج الزمني المحدد .

جاء ذلك بحضور المهندسه سلوي جابر وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية ، والمهندس الزناتي عبدالعظيم مدير مديرية الطرق بالدقهلية ، والمحاسب باسم الشريف مدير مكتب المحافظ ومدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة ، والأستاذة فكرية سلامة مدير عام إدارة الشئون المالية والإدارية بالمحافظة ، والأستاذة إيمان حسين مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة ، والمهندسة مني الساعي مدير إدارة متابعة المشروعات بالمحافظة ، واللواء أيمن هاشم رئيس مركز ومدينة شربين ، والأستاذة غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس ، والدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق المنصوره ، والمحاسب محمد امين رئيس حي غرب ، واللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة ميت غمر ، والدكتورة آمال بركات رئيس مركز ومدينة دكرنس ، والمهندس خالد ممثلي الشركة الوطنية للمشروعات ، والمهندس أحمد خفاجي المقاول المنفذ لاعمال تطوير شارع الجيش .

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