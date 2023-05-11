شاشة منحنية وكاميرا 100 ميجا بكسل.. هواتف جديدة من ريلمي تكتسح الأسواق

كشفت شركة ريلمي، رسميا عن سلسلة هواتفها الجديدة Realme 11، والتي تندرج تحت الفئة المتوسطة العليا وتتميز بتصميمات جريئة وإمكانات قوية.

سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme 11 Pro

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف ريلمي Realme 11 Pro، بمظهر أنيق وجذاب يبدو وكأنه هاتف ألعاب متميز أو هاتف كاميرا بإصدار خاص، تم تصميمه بواسطة مصمم طباعة "غوتشي" السابق ماتيو مينوتو، فهو يأتي مع لوحة خلفية مصنوعة من الجلد النباتي تتميز بشريط من الخياطة المزخرفة يأتي من أسفل جزيرة الكاميرا إلى أسفل منتصف اللوحة الخلفية للهاتف، وذلك إلى جانب جزيرة كاميرا كبيرة دائرية الشكل تتوسطها حلقة ذهبية.



ويتمتع هاتف Realme 11 Pro، بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 100 ميجابكسل بفتحة f / 1.75 وعدسة 26 ملميتر تدعم التثبيت البصري OIS، يمكنها تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، مصحوبة بكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

Realme 11 Pro

ويأتي هاتف ريلمي Realme 11 Pro، مع شاشة منحنية من نوع OLED، بقياس 6.7 بوصة، تتميز بدقة FHD uvq + ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ومعدل أخذ العينات الذي يعمل باللمس 360 هرتز، وتدعم اللوحة 10 بت تقنية HDR10 + وتغطية 100٪ لـ DCI-P3، يمكن أن تصل نسبة سطوع الشاشة إلى 950 شمعة، وكما تتميز بتقنية تعتيم PWM عالي التردد 2160 هرتز.

Realme 11 Pro

ويتم تشغيل هاتف ريلمي Realme 11 Pro، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Dimensity 7050، والمطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يأتي مزودا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، بالإضافة إلى ما يصل إلى 8 جيجابات من ذاكرة الوصول العشوائي افتراضية، وسعة تخزين داخلية مدمجة تصل إلى 512 جيجابايت.

Realme 11 Pro

ويحتوي هاتف ريلمي Realme 11 Pro، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات سلكيا، والتي يمكنها شحن الهاتف من 1% إلى 50٪ في غصون 18 دقيقة فقط، و يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 13 مع واجهة المستخدم Realme UI 4.0 خارج الصندوق.

ويبلغ سعر هاتف ريلمي Realme 11 Pro في الصين من 1700 يوان صيني أو 245 دولار (أي ما يعادل 7500 جنيه مصري)، للإصدار الأساسي بسعة 8 + 256 جيجابايت.

Realme 11 Pro

سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme 11

يتميز هاتف ريلمي Realme 11، بتصميم مشابه لإصدار Realme 11 Pro، فهو يأتي مع جزيرة كاميرا كبيرة بدائرة زخرفية وتتميز اللوحة الخلفية بجلد نباتي ناعم.

Realme 11

ويأتي هاتف ريلمي Realme 11، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.43 بوصة، بدقة عرض FHD +، تدعم معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ومعدلات أخذ العينات التي تعمل باللمس 180 هرتز.

ويعمل هاتف ريلمي Realme 11، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 6020، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، متصلة بذاكرة داخلية مدمجة بسعة 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD، كما يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 13 مع واجهة المستخدم Realme UI 4.0 من ريلمي.

Realme 11

ويمتاز هاتف ريلمي Realme 11، بكاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية تأتي مع مستشعر OV64B40 بدقة 64 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.79 وبُعد بؤري 25 ملميتر، يمكنها تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 1080 بكسل في 30 إطارًا في الثانية، إلى جانب مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية مميزة بدقة 8 ميجابكسل.

ويحزم هاتف ريلمي Realme 11، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعك الشحن السريع بقدرة 33 وات، وتستغرق عملية الشحن من 1% إلى 50٪ حوالى 29 دقيقة فقط.

ويتوفر هاتف ريلمي Realme 11، مقابل سعر يبدأ من 230 دولار (أي ما يعادل 7107 جنيه مصري) للإصدار الأساسي بسعة 8 + 256 جيجابايت.