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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في ختام زيارته للولايات المتحدة الأمريكية ...

القصير يبحث مع نظيره المجري والمفوض الزراعي الإفريقي آفاق التعاون المشترك

صدى البلد

أجرى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، عددا من الاجتماعات من بينها لقائه مع السيد اشتيفان ناجي وزير الزراعة المجري حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات التي يوليها الجانبين أولية في المجال الزراعي حاليا وهي العلاقات الثنائية التي تشهد تطورًا ملموسا منذ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الي المجر في عام ٢٠٢١.

جاء ذلك في ختام زيارته للولايات المتحدة الأمريكية واستكمالا للقاءات الثنائية التي عقدها السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي على هامش فعاليات قمة مؤتمر المناخ المنعقدة حاليا في واشنطن

 استعرض الوزيران التجربة الرائدة الخاصة بتنويع مصادر توريد اللحوم الحية الى مصر ومن بينها المجر حيث تم بالفعل استيراد أكثر من ٢٥ الف رأس ماشية منها ما هو بغرض التسمين ومنها ثنائي الغرض لانتاج اللحوم والالبان، كما ناقش الجانبان الموضوع الخاص بتبادل الخبرات في انتاج تقاوي الخضر العالية الانتاجية والمقاومة للجفاف والملوحة فضلا تفعيل انشطة التعاون في مجال البحوث الزراعية والتدريب وفقًا لما جاء بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين اثناء زيارة القصير لدولة المجر في ديسمبر ٢٠٢١ والتي تشمل اوجه عديدة للتعاون.

 بحث مشكلة الأمن الغذائي


كمًا التقي ايضا "القصير" مع السفيرة جوزيفا ساكو المفوض الزراعي بالاتحاد الافريقي حيث تم بحث مشكلة الآمن الغذائي التي يواجهها العالم وفي مقدمتها دول القارة السمراء كما تم التطرق إلى مشاركة المسؤلة الافريقية في اجتماعات التي عقدت في مدينة شرم الشيخ وتم خلاله اطلاق مبادرة الزراعة الفاست ال FAST وسبل تفعليها وانعقاد اللجنة الفنية الزراعية المتخصصة خلال الشهر الجاري والتي يتراسها وزير الزراعة.

وزار "القصير" والوفد المرافق له المعرض الزراعي الخاص بالابتكارات الزراعية في محال التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات والمقام على هامش فعاليات مؤتمر قمة المناخ وهو المعرض المخصص للشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا الزراعية وقد اجري "الوزير" حوارات مع ممثلي بعض الشركات العاملة في مجالات استخدام التطبيقات التكنولوجية المستخدمة في قياسات الانبعاثات الكربونية بالغلاف الجوى.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد قام بزيارة الى العاصمة الأمريكية واشنطن لحضور مؤتمر المناخ والابتكار الزراعى رافقه خلالها سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة للمناخ

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