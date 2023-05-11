إصابة شرطيين و10 رجال إطفاء.. انفجار ضخم بأحد المنازل في ألمانيا |تفاصيل

أفادت مصادر صحفية، اليوم الخميس، عن إصابة اثنين من أفراد الشرطة الألمانية و10 رجال إطفاء في انفجار في منزل بـ ألمانيا.

ومن جانبها، أعلنت الشرطة الألمانية، أن الانفجار وقع في مدخل أحد المنازل أثناء محاولة دخول رجال الشرطة والمطافئ استجابة لاستغاثة من داخله.

وفي وقت سابق، أفادت رويترز نقلا عن صحيفة بيلد، عن متحدث باسم الشرطة في ألمانيا قوله إن شخصا قتل وأصيب آخر في إطلاق نار بمصنع لمرسيدس بنز بجنوب البلاد.

وقالت بيلد إن شخصا تم اعتقاله وإن موظفي الإنقاذ بالموقع في المصنع 56 بمنطقة زيندلفينجن.

ونقلت صحيفة بيلد عن المتحدث باسم الشرطة الذي قال :“قتل شخص واصيب آخر بجروح خطيرة. ما زالت الخلفية غير واضحة”.