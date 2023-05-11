القوى العاملة تنجح في حفظ حقوق 410 عمال بشركة في الإسماعيلية

أعلنت وزارة القوى العاملة، نجاح مفاوضة جماعية حققت الاستقرار ومطالب العاملين بشركة في الإسماعيلية.

وقالت الوزارة، إن الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة برئاسة خالد أبو بكر، تلقت تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية، أكدت فيه نجاحها في مفاوضة جماعية أدت إلى تنفيذ مطالب 410 عمال بالشركة المشروعة، بحضور ممثلى اللجنة النقابية.

وجاء ذلك تنفيذاً لسياسة الوزارة وتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، لتحقيق مطالب واحتياجات العمال، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال ودفع عجلة الإنتاج والعمل وعدم توقفها من أجل تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

وأكد مدير المديرية، في تقريره الذي تلقته الإدارة المركزية، أن المديرية شكلت لجنة برئاسة مدير المديرية، توجهت إلى مقر الشركة.

ويأتي ذلك بحضور جيهان رمز مدير إدارة علاقات العمل، وسالى مصطفى مدير إدارة المفاوضة الجماعية ، وسامية عبد السلام مدير إدارة تفتيش العمل ، وإبراهيم حلمى مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية .

وتم الاستماع إلى مطالب العمال وممثليهم والتى تمثلت فى صرف مِنح وبعض المستحقات، وتم توضيح أوجه صرف المنحة والفئات المستحقة لها وكيفية الحصول عليها، وتم انتظام سير العمل داخل المصنع .

وأضاف مدير المديرية، أنه تم عقد جلسة حوارية مع مشرفى الأقسام بالشركة وتم فض الوقفة الاحتجاجية، والتأكد من سير العمل والإنتاج بدون توقف.

وجرى التنبيه على العمال بالطرق المشروعة لعرض مطالبهم من خلال القنوات التى حددها القانون لذلك ومن خلال ممثليهم أعضاء اللجنة النقابية والنقابة العامة ، مع التأكيد على عدم توقف العمل وضمان سير الإنتاج حفاظاً على الصالح العام.

IMG-20230423-WA0067

IMG-20230511-WA0042

IMG-20230511-WA0040

IMG-20230511-WA0043

IMG-20230511-WA0041