طائرات الاحتلال تشن غارات جديدة على قطاع غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، اليوم الخميس، سلسلة جديدة من الغارات على عدة مناطق في قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن طائرات الاحتلال أغارت على هدف شرق دير البلح وسط القطاع.

وشنت الطائرات الحربية غارة خلف أبراج الندى شمال القطاع، واستهدفت أرضا زراعية قرب مصنع النجار شرق رفح.

واستهدفت طائرات الاستطلاع أرضا زراعية شرق عزبة عبد ربه شرق مدينة جباليا شمالي القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي.

وأعلنت الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 25، بعد استشهاد ثلاثة مواطنين فجر اليوم الخميس في استهداف شقة سكنية في محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.