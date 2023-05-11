"يورونيوز": الغارات الإسرائيلية تودي بحياة 25 فلسطينيا

بينهم قيادي في سرايا القدس..

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، الغارات الإسرائيلية تودي بـ25 فلسطينيا منذ الثلاثاء بينهم قيادي في الجهاد الإسلامي.

ووفقا للتقرير، قُتِل ثلاثة فلسطينيّين فجر الخميس بينهم قيادي في سرايا القدس، الجناح المسلّح لحركة الجهاد الإسلامي، في غارة جوّية إسرائيليّة جنوب قطاع غزّة، حسب مصادر فلسطينيّة وإسرائيليّة.

وقالت سرايا القدس في بيان إنّها "تنعي شهيدها القائد علي غالي عضو المجلس العسكري ومسؤول الوحدة الصاروخيّة في سرايا القدس الذي ارتقى في عمليّة اغتيال صهيونيّة غادرة فجر اليوم برفقة عدد من الشهداء الأبرار".