ليبرمان: على الحكومة الإسرائيلية وضع حد لهذا الموقف العبثي في الجنوب

ذكر موقع راوتر نت العبري مساء يوم الخميس، أن زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيجدور ليبرمان، قام بزيارة إلى مدينة عسقلان في ظل تعرض المدينة لرشقات صاروخية من قطاع غزة.

ونقل الموقع العبري عن ليبرمان قوله، "للأسف لم تتعلم دولة إسرائيل حتى الآن كيفية صياغة استراتيجية وانهاء اللعبة ضد غزة".

وأضاف: "علينا أن نضع حداً نهائياً لهذا الوضع العبثي، ونقضي على عهد الإرهاب، وأن نصل إلى وضع نزيل فيه نهائيا التهديد من قطاع غزة".

يشار إلى ان تصريحات ليبرمان تأتي في اليوم الثالث للعملية العسكرية في غزة، حيث لا زالت مئات الصواريخ تسقط على مدن جنوب ووسط البلاد في، في ظل تزايد جهود الوسطاء للتوصل لوقف لإطلاق النار.