الكرملين : إرسال بريطانيا صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا يتطلب ردا من الجيش الروسي

أفاد الكرملين الروسي اليوم الخميس في نبأ عاجل بتصريحات حول ارسال بريطانيا صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا.

وجاء في النبأ العاجل الكرملين: إرسال بريطانيا صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا سيتطلب ردا من الجيش الروسي.

وأفادت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، نقلا عن مصادر، بأن المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، “يحبسون أنفاسهم” بشأن القرار المفترض من قبل بريطانيا بإرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، حيث أنها خطوة لا ترغب واشنطن نفسها في اتخاذها.

وقالت “بوليتيكو”، إن موقف واشنطن لم يتغير وأن البنتاجون لن يرسل نظام الصواريخ التكتيكية للجيش البريطاني، أو ATACMS، إلى أوكرانيا، حتى مع عبور المملكة المتحدة لهذا الخط أولاً.