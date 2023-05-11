بشرى .. السعودية تبدأ تجهيزات موسم العمرة القادم

انتهي اجتماع ضم لجنة الحج والعمرة بالغرفة التجارية بمكة المكرمة والنقابة العامة للسيارات، اليوم الخميس، إلى تشكيل فريق عمل للتحضير المبكر لموسم عمرة عام 1445هـ، وتعزيز التعاون بين الجانبين لتلافي المعوقات والصعوبات التي واجهتها الشركات في الموسم الماضي، حسبما أفادت واس.



وأوضح نائب رئيس لجنة الحج والعمرة بالغرفة محمد بن بادي أهمية التعاون بين اللجنة والنقابة لتحقيق الموجهات العامة، منوها بتجاوب النقابة وبقية الجهات ذات العلاقة التي من شأنها إخراج موسم خال من المعوقات.



وأفاد أن اللقاء ناقش مخالفات الإسناد التي تم رصدها على شركات ومؤسسات قطاع العمرة.

وبحثا خلاله كيفية الاطلاع عليها ومراجعتها، لافتا الانتباه إلى أن النقابة العامة للسيارات ستضطلع بإفادة الشركات.