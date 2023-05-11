السوشيال ميديا| كهربا ينشر رسالة غامضة على إنستجرام.. وتارا عماد تحتفل بعيد ميلادها الـ 30

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري والمتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

الأهلي والترجي.. فرج عامر: مباراة في غاية الصعوبة ولن تكون سهلة

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على مباراة الأهلي والترجي التونسي القادمة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب فرج عامر: “مباراة نصف نهائي أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي في ستاد رادس بتونس بالرغم من كونها بدون جمهور وبالرغم من غياب 6 لاعبين منهم 4 أساسيين في فريق الترجي، إلا أنني أراها في غاية الصعوبة، ولن تكون سهلة كما يتخيل البعض، ويا رب تعدي على خير ويفوز الأهلي لأنه ممثل مصر في هذه البطولة ومصدر سعادة للمصريين جميعاً”.

بالشورت.. تارا عماد تحتفل بعيد ميلادها الـ 30

احتفلت الفنانة تارا عماد، بعيد ميلادها الـ 30، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت تارا عماد في صورة، مرتدية شورت جينز مع تيشيرت كات، وعلقت كاتبة: “هذه 30 لفة حول الشمس”.

منافسة مع لا أحد.. كهربا ينشر رسالة غامضة على إنستجرام

وجه محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، رسالة غامضة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشر كهربا عبر خاصية “الاستوري”، فيديو، معلقًا عليه “أنا في منافسة مع لا أحد، أنا أركض في السباق الخاص بي”.

رغم غرامة مسلم.. أحمد الفيشاوي يروج لأغنية إمبابة أجمل من باريس

روج الفنان أحمد الفيشاوي، لفيلمه الجديد “رهبة” وأغنية “إمبابة أجمل من باريس”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر الفيشاوي بوستر أغنية “إمبابة أجمل من باريس” برفقة المطرب الشعبي مسلم، وعلق كاتبًا: “رهبة ٢٤ مايو بجميع دور العرض السينمائي بمصر والوطن العربي، أغنية إمبابة أجمل من باريس فيشاوي ومسلم”.