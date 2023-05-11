قبل زفافها بساعات | استشهاد عروس فلسطينية.. والحزن يخيم على مواقع التواصل

حالة من الحزن سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي بالمحافظات الفلسطينية اليوم الخميس عقب استشهاد عروس فلسطينية قبل زفافها بأيام.

ونشر عريسها تفاصيل محادثته لإلغاء حفل الزفاف والتي جاء فيها "مرحبا.. ألغي حجز 21/7.. العروس استشهدت".

وتدعي الشابة الفلسطينية دانيا عدس ضحية القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل 25 فلسطينيا في قطاع غزة منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية.

وتشن إسرائيل هجوما واسعا على قطاع غزة، بدأ الثلاثاء، وأدى لسقوط قتلى وإصابة عشرات الجرحى، واستهدف مناطق مختلفة بينها سكنية.

وفي المقابل، قالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن مئات الصواريخ أطلقت من غزة، اعترضت أنظمة الدفاع الإسرائيلية معظمها.