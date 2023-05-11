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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة جنوب سيناء تطرح 1.5 طن أسماك بأسعار مخفضة في نويبع

اسماك مزارع نويبع
اسماك مزارع نويبع

طرحت مديرية الزراعة بجنوب سيناء "إدارة نويبع الزراعية"، كمية من أسماك البلطي للمواطنين بأسعار مخفضة ، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتوفير كافة أنواع السلع الغذائية للمواطنين بسعر مخفض، لدعم محدودي الدخل على مستوى المحافظة.

وقال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إن الإدارة الزراعية بمدينة نويبع بدأت في الحصاد الجزئي بالمزرعة السمكية التي تعمل بنظام الاستزراع المكثف التابعة لمركز البحوث الزراعية، وجار بيع أسماك البلطي بأسعار مخفضة لمواطني المدينة، ووفقًا لخطة وزارة الزراعة و استصلاح الأراضي في العمل على توفير الغذاء الآمن للمواطنين وتلبية احتياجاتهم من الأسماك الطازجة .

 

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم الخميس، أن المزرعة السمكية بمدينة نويبع عبارة عن مزرعة بحثية للاستزراع السمكي المكثف، وتضم 10 أحواض سمكية بطاقة إنتاجية مبدئية تبلغ 1,5 طن من أسماك البلطي، ويجري تغذية الأسماك  على الأعلاف ذات المواصفات القياسية والآمنة بيئيًا.

ولفت إلى أن عملية الاستزراع السمكي تجري داخل المزرعة مرتين كل عام، بواقع دورة كل 6 شهور، وكميات الأسماك التي تنتج منها تكفي تلبية احتياجات مواطني المدينة.

وأشار إلى أن مركز البحوث الزراعية يلعب دورًا بارزًا في تحقيق المزيد من التنمية على أرض محافظة جنوب سيناء، سواء من خلال تقديم الدعم الإرشادي للمزارعين، أو توفير أجود وأفضل المحاصيل الزراعية التي تصلح وتتناسب مع طبيعة التربة بمختلف مدن المحافظة.

المزرعة التابعة لمركز البحوث الزراعية بمدينة نويبع، جرى إقامتها على مساحة  350 فدانًا، مقسمة إلى 3 مناطق، المنطقة الأولى على  مساحة 1.5 فدان، وتضم 6 صوب زراعية، والمنطقة الثانية على مساحة 39 فدان، وتضم 9 صوب زراعية بينهم 8 صوب دبل وصوبة خشبية، إضافة إلى 10 أحواض سمكية أسطوانية، و3 أحواض ترابية، والمنطقة الثالثة تبلغ مساحتها 310 فدان بينهم 35 منزرعة بأشجار الزيتون.

اسماك نويبع

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زراعة جنوب سيناء طرح أسماك مزارع

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