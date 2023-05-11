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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إيلاريا حارص تشارك في لقاء «خارجية النواب» بسفراء نيبال وسريلانكا بالقاهرة

إيلاريا حارص تشارك
إيلاريا حارص تشارك في لقاء «خارجية النواب» بسفراء نيبال

شاركت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، في لقاء السفير سوشيل كومار لامسال سفير نيبال بالقاهرة، وماريموتو كارباريا سفير سيرلانكا بالقاهرة، بوفد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.

جاء ذلك بحضور النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب والنائب طارق الخولي وكيل اللجنة، لبحث ومناقشة تعزيز العلاقات البرلمانية بين مصر ونيبال وسريلانكا بما يعود بالنفع في مختلف القضايا الدولية والأقليمية الرهنة بين الدول الثلاثة.

وقالت "حارص " إن اللقاء شهد بحث علاقات التعاون التي تربط مصر ونيبال وسريلانكا في جميع المجالات وأهمية التنسيق والتشاور بين الدول الثلاثة على كافة الأصعدة، ويأتي اللقاء في ضوء دعم العلاقات المصرية النيبالية والسيرلانكية والتعاون المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.

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سفير نيبال بالقاهرة ماريموتو كارباريا سفير سيرلانكا بالقاهرة النائبة إيلاريا سمير حارص لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب

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