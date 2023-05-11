مصر غاضبة .. الكشف عن تفاصيل وثيقة التهدئة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي

أفادت قناة “الحدث”، اليوم الخميس، بأن وثيقة التهدئة المصرية تتألف من 6 بنود وتضم سريان الهدنة إلى نهاية العام.

وأوضحت “الحدث”، أن “وثيقة التهدئة المصرية تضم بند وقف اغتيال قيادات الفصائل ووقف إطلاق الصواريخ”.

وأضافت: “مصادر أخبرت الحدث أن مصر غاضبة من التصعيد الإسرائيلي وأبلغت تل أبيب بذلك”.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد السفير الأمريكي في إسرائيل توم نيديس أنه يعمل على التوسط في "خفض التصعيد" للعنف المستمر بين قطاع غزة وإسرائيل.

وكتب نيديس في تغريدة على "تويتر": قلقون من استمرار إطلاق الصواريخ اليوم. نحن نقف إلى جانب حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.. نعمل من أجل التهدئة السريعة".