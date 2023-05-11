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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصر غاضبة .. الكشف عن تفاصيل وثيقة التهدئة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي

قطاع غزة
قطاع غزة

أفادت قناة “الحدث”، اليوم الخميس، بأن وثيقة التهدئة المصرية تتألف من 6 بنود وتضم سريان الهدنة إلى نهاية العام.

وأوضحت “الحدث”، أن “وثيقة التهدئة المصرية تضم بند وقف اغتيال قيادات الفصائل ووقف إطلاق الصواريخ”.

وأضافت: “مصادر أخبرت الحدث أن مصر غاضبة من التصعيد الإسرائيلي وأبلغت تل أبيب بذلك”.

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السفير الأمريكي: ندعم إسرائيل ونعمل لخفض التصعيد

وفي وقت سابق من اليوم، أكد السفير الأمريكي في إسرائيل توم نيديس أنه يعمل على التوسط في "خفض التصعيد" للعنف المستمر بين قطاع غزة وإسرائيل.

وكتب نيديس في تغريدة على "تويتر": قلقون من استمرار إطلاق الصواريخ اليوم. نحن نقف إلى جانب حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.. نعمل من أجل التهدئة السريعة".

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