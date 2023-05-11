أهل خطيبتي قالوا عليا ابن حرام .. مأساة شاب بالفيوم | فيديو

التقى صدى البلد بشاب يدعى محمد والذى عرض حالته الإنسانية حيث فقد أهله منذ 20 عاما.

وقال محمد إن هناك أشخاصا وجدوه منذ ٢٠ عاما فى موقف أبشواى بالفيوم وأودعوه بدار للأيتام.

وأضاف أنه تعلم داخل الدار وحصل على شهادة من معهد سياحة وفنادق وخرج من الدار منذ عام.

وأشار أنه بعد خروجه من الدار استأجر شقه ولكن لظروفه وأنه لا يعلم مكان أهله لم يستطع أن يعيش حياته الطبيعية حيث رفضه أهل فتاة قرر أن يخطبها وقال له أحد أقارب الفتاة انت ابن حرام.

واضاف انه قرر ان يبحث عن اهله حتى يتمكن من عيش حياته الطبيعية.

وأشار أنه يقوم الآن بنشر صوره وهو صغير وهو كبير على مواقع السوشيال ميديا حتى يتعرف عليه أحد من أهله.