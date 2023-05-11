تنمية التجارة الداخلية: لا توجد نية لتحويل الدعم العيني إلى نقدي حاليا

أكد جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية انه لم يصدر تصريحات من مساعد اول وزير التموين ورئيس الجهاز حول دراسة وزارة التموين خلال الفترة الجارية بالعمل على جعل الدعم التمويني نقدي وليس سلعا تموينية حيث لم يصرح ذلك مطلقا .



وان ما صرح به الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد اول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الدخلية خلال لقائه بالصحفيين اليوم هو انه كان فى الماضى دراسات قديمة حول تحويل الدعم السلعى الى نقدى ،وليس كما تردد بان وزارة التموين تدرس حاليا تحويل الدعم النقدى على عينى ، كما ان وزارة التموين توفر ما يقرب من 31 سلعة على بطاقات التموين.