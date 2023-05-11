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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتصار روسي.. اعتراف أمريكي بضربات بوتين لحلف الناتو

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال المرشح الديمقراطي لمنصب لحاكم كنتاكي، جيفري يونج، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ينجح في هزيمة حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وكتب يونج، على حسابه على “تويتر”: “بوتين ينجح في هزيمة إمبراطورية الشر العدوانية والقتل الجماعي وجرائم الحرب التي تطلق على نفسها حلف الناتو. يتبع بوتين القانون الدولي، لكن واشنطن تنتهكه كل يوم".

كما يجادل بأن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بحاجة إلى سحب جميع قواتهما وأسلحتهما بشكل دائم من أوروبا وآسيا.

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في وقت سابق، قال عضو مجلس إدارة معهد الأفكار الأمريكية، جورج أونيل جونيور، إنه بسبب الصراع الأوكراني، فإن "الهيمنة أحادية القطب" للولايات المتحدة تنهار.

فلاديمير بوتين الرئيس الروسى الناتو حلف شمال الأطلسي

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